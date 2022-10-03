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В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
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В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ
В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы на дискотеке в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:06
2022-10-03T10:06
в мире
испания
мадрид
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МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы на дискотеке в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид, сообщает телеканал Telemadrid.Как отмечается, стрельба произошла в 06.15 по местному времени (7.15 мск) в понедельник.По данным телеканала, погибшему мужчине 21 год, он был ранен в голову. Помимо этого, на его лице есть порезы, предположительно, от мачете. Один из постаравших, 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.Нападавших задержать не удалось, они успели скрыться с места преступления.
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в мире, испания, мадрид
В мире, Испания, Мадрид
10:06 03.10.2022
 
В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ

Telemadrid: один человек погиб и трое ранены при стрельбе в испанском ночном клубе

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы на дискотеке в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид, сообщает телеканал Telemadrid.
Как отмечается, стрельба произошла в 06.15 по местному времени (7.15 мск) в понедельник.
"Один человек погиб в результате стрельбы в ночном клубе Caña Brava в Фуэнлабраде. Еще трое получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, погибшему мужчине 21 год, он был ранен в голову. Помимо этого, на его лице есть порезы, предположительно, от мачете. Один из постаравших, 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.
Нападавших задержать не удалось, они успели скрыться с места преступления.
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