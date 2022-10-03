https://ria.ru/20221003/ispaniya-1821081681.html

В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ

В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2022

В Испании один человек погиб при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы на дискотеке в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:06

2022-10-03T10:06

2022-10-03T10:06

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мадрид

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МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы на дискотеке в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид, сообщает телеканал Telemadrid.Как отмечается, стрельба произошла в 06.15 по местному времени (7.15 мск) в понедельник.По данным телеканала, погибшему мужчине 21 год, он был ранен в голову. Помимо этого, на его лице есть порезы, предположительно, от мачете. Один из постаравших, 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.Нападавших задержать не удалось, они успели скрыться с места преступления.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819568551.html

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мадрид

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, мадрид