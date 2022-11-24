https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший - РИА Новости, 24.11.2022

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы, предполагаемый стрелок задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:35

2022-11-24T23:35

2022-11-24T23:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы, предполагаемый стрелок задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как рассказали в главке, в четверг вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Солнечногорской улице."Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Москвы. Вскоре был задержан и предполагаемый стрелок."Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - подчеркнул представитель пресс-службы.Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва