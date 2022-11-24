https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший - РИА Новости, 24.11.2022
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший
Один человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы, предполагаемый стрелок задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:35
2022-11-24T23:35
2022-11-24T23:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы, предполагаемый стрелок задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как рассказали в главке, в четверг вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Солнечногорской улице."Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Москвы. Вскоре был задержан и предполагаемый стрелок."Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - подчеркнул представитель пресс-службы.Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший, его госпитализировали
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы, предполагаемый стрелок задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в главке, в четверг вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Солнечногорской улице.
"Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Москвы
. Вскоре был задержан и предполагаемый стрелок.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - подчеркнул представитель пресс-службы.
Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.