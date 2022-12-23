https://ria.ru/20221223/strelba-1840848462.html
При стрельбе в Париже погибли два человека
При стрельбе в Париже погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2022
При стрельбе в Париже погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа, сообщает телеканал LCI. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:46
2022-12-23T14:46
2022-12-23T17:09
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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа, сообщает телеканал LCI.В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан. Мотивы стрелявшего неизвестны. Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.По данным телеканала, два человека погибли, несколько человек получили ранения.Ранее сообщалось о шести раненых."Семь-восемь выстрелов прозвучали на улице, была полная паника, мы заперлись изнутри", — рассказал агентству Франс Пресс владелец магазина из соседнего дома.Отмечается, что инцидент произошел недалеко от центра курдов.
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в мире, париж, франция
14:46 23.12.2022 (обновлено: 17:09 23.12.2022)
При стрельбе в Париже погибли два человека
LCI: при стрельбе в Париже погибли два человека
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости.
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа, сообщает телеканал LCI
.
В пятницу 60-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Стрелок был задержан. Мотивы стрелявшего неизвестны. Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.
По данным телеканала, два человека погибли, несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось о шести раненых.
"Семь-восемь выстрелов прозвучали на улице, была полная паника, мы заперлись изнутри", — рассказал агентству Франс Пресс владелец магазина из соседнего дома.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от центра курдов.