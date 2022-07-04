https://ria.ru/20220704/strelba-1799996382.html

При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин

При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин - РИА Новости, 04.07.2022

При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин

Жертвами стрельбы в торговом центре в Копенгагене стали два подданных Дании и один россиянин, сообщил шеф столичной полиции Серен Томассен на пресс-конференции. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:19

2022-07-04T09:19

2022-07-04T10:13

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россия

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МУРМАНСК, 4 июл – РИА Новости. Жертвами стрельбы в торговом центре в Копенгагене стали два подданных Дании и один россиянин, сообщил шеф столичной полиции Серен Томассен на пресс-конференции."Трое погибших – это 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством", — сказал он.Кроме того, ранены четыре человека, среди них девушка-подросток. Они находятся в тяжелом состоянии.Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре Fields. Полицейские задержали одного подозреваемого — это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии Томассен заявил, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".

https://ria.ru/20220703/strelba-1799963337.html

копенгаген

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, копенгаген, россия