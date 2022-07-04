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При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин - РИА Новости, 04.07.2022
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При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин
При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин - РИА Новости, 04.07.2022
При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин
Жертвами стрельбы в торговом центре в Копенгагене стали два подданных Дании и один россиянин, сообщил шеф столичной полиции Серен Томассен на пресс-конференции. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:19
2022-07-04T10:13
в мире
копенгаген
россия
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МУРМАНСК, 4 июл – РИА Новости. Жертвами стрельбы в торговом центре в Копенгагене стали два подданных Дании и один россиянин, сообщил шеф столичной полиции Серен Томассен на пресс-конференции."Трое погибших – это 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством", — сказал он.Кроме того, ранены четыре человека, среди них девушка-подросток. Они находятся в тяжелом состоянии.Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре Fields. Полицейские задержали одного подозреваемого — это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии Томассен заявил, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".
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в мире, копенгаген, россия
09:19 04.07.2022 (обновлено: 10:13 04.07.2022)
 
При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб россиянин

При стрельбе в торговом центре Fields в Копенгагене погиб 47-летний гражданин России

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix / Olafur Steinar GestssonСотрудники экстренных служб на месте происшествия в торговом центре Fields в Копенгагене
Сотрудники экстренных служб на месте происшествия в торговом центре Fields в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsson
Сотрудники экстренных служб на месте происшествия в торговом центре Fields в Копенгагене
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 4 июл – РИА Новости. Жертвами стрельбы в торговом центре в Копенгагене стали два подданных Дании и один россиянин, сообщил шеф столичной полиции Серен Томассен на пресс-конференции.
"Трое погибших – это 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством", — сказал он.
Кроме того, ранены четыре человека, среди них девушка-подросток. Они находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре Fields. Полицейские задержали одного подозреваемого — это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии Томассен заявил, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".
Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 20:49
Полиция Копенгагена задержала подозреваемого в стрельбе в торговом центре
 
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