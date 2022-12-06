https://ria.ru/20221206/strelba-1836804630.html

Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти - РИА Новости, 06.12.2022

Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:10

2022-12-06T21:10

2022-12-06T21:11

происшествия

вениамин кондратьев

крымск

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вечером 24 ноября в Крымске местный житель открыл стрельбу рядом с торговым центром. Сообщалось о гибели четырех человек, в том числе и самого нападавшего. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, он был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство."Потерпевший в результате стрельбы в Крымске скончался в больнице Краснодара", - сообщил собеседник агентства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.

https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html

https://ria.ru/20221201/strelba-1835702536.html

крымск

краснодар

краснодарский край

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происшествия, вениамин кондратьев, крымск, краснодар, краснодарский край