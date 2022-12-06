Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/strelba-1836804630.html
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти - РИА Новости, 06.12.2022
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:10
2022-12-06T21:11
происшествия
вениамин кондратьев
крымск
краснодар
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834030404_0:267:942:797_1920x0_80_0_0_9b4122dae5a5e23d42ee7b360c360137.jpg
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вечером 24 ноября в Крымске местный житель открыл стрельбу рядом с торговым центром. Сообщалось о гибели четырех человек, в том числе и самого нападавшего. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, он был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство."Потерпевший в результате стрельбы в Крымске скончался в больнице Краснодара", - сообщил собеседник агентства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.
https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html
https://ria.ru/20221201/strelba-1835702536.html
крымск
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834030404_0:179:942:886_1920x0_80_0_0_d90a36abe62dbadd932c743b7608aea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вениамин кондратьев, крымск, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Крымск, Краснодар, Краснодарский край
21:10 06.12.2022 (обновлено: 21:11 06.12.2022)
 
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти

Источник: число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти

© Кадр видео очевидцаСтрельба в Крымске
Стрельба в Крымске
© Кадр видео очевидца
Стрельба в Крымске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вечером 24 ноября в Крымске местный житель открыл стрельбу рядом с торговым центром. Сообщалось о гибели четырех человек, в том числе и самого нападавшего. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, он был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
16:51
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске
"Потерпевший в результате стрельбы в Крымске скончался в больнице Краснодара", - сообщил собеседник агентства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 19:09
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю
 
ПроисшествияВениамин КондратьевКрымскКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала