https://ria.ru/20221206/strelba-1836804630.html
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти - РИА Новости, 06.12.2022
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:10
2022-12-06T21:10
2022-12-06T21:11
происшествия
вениамин кондратьев
крымск
краснодар
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834030404_0:267:942:797_1920x0_80_0_0_9b4122dae5a5e23d42ee7b360c360137.jpg
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани, включая нападавшего, выросло до пяти, пострадавший в результате ЧП мужчина скончался в больнице Краснодара, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вечером 24 ноября в Крымске местный житель открыл стрельбу рядом с торговым центром. Сообщалось о гибели четырех человек, в том числе и самого нападавшего. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, он был госпитализирован. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство."Потерпевший в результате стрельбы в Крымске скончался в больнице Краснодара", - сообщил собеседник агентства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района Сергею Лесю взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших в результате стрельбы в Крымске.
https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html
https://ria.ru/20221201/strelba-1835702536.html
крымск
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834030404_0:179:942:886_1920x0_80_0_0_d90a36abe62dbadd932c743b7608aea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вениамин кондратьев, крымск, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Крымск, Краснодар, Краснодарский край
21:10 06.12.2022 (обновлено: 21:11 06.12.2022)
Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти
Источник: число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти