https://ria.ru/20220625/norvegiya-1798055438.html

В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения

В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения - РИА Новости, 25.06.2022

В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения

Подозреваемым по делу о стрельбе в Осло проходит гражданин Норвегии иранского происхождения, сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:29

2022-06-25T10:29

2022-06-25T14:51

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МУРМАНСК, 25 июн — РИА Новости. Подозреваемым по делу о стрельбе в Осло проходит гражданин Норвегии иранского происхождения, сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции."Подозреваемый — гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта", — сказал он.Представитель полиции подчеркнул, что это предварительные обвинения, в ходе следствия их могут изменить. Кроме того, предполагается, что стрелявший действовал в одиночку. Ранее сообщалось, что в ночь на субботу у двух пабов в Осло произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. По уточненным данным, пострадал 21 человек, из них 11 получили легкие ранения, трое находятся в тяжелом состоянии."Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это одна из гипотез", — добавил Хатло.Также известно, что подозреваемому 42 года, он ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полиция изъяла у мужчины автомат и пистолет.

https://ria.ru/20220625/strelba-1798050465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, осло