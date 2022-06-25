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В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения - РИА Новости, 25.06.2022
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В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения
В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения - РИА Новости, 25.06.2022
В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения
Подозреваемым по делу о стрельбе в Осло проходит гражданин Норвегии иранского происхождения, сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:29
2022-06-25T14:51
в мире
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МУРМАНСК, 25 июн — РИА Новости. Подозреваемым по делу о стрельбе в Осло проходит гражданин Норвегии иранского происхождения, сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции."Подозреваемый — гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта", — сказал он.Представитель полиции подчеркнул, что это предварительные обвинения, в ходе следствия их могут изменить. Кроме того, предполагается, что стрелявший действовал в одиночку. Ранее сообщалось, что в ночь на субботу у двух пабов в Осло произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. По уточненным данным, пострадал 21 человек, из них 11 получили легкие ранения, трое находятся в тяжелом состоянии."Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это одна из гипотез", — добавил Хатло.Также известно, что подозреваемому 42 года, он ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полиция изъяла у мужчины автомат и пистолет.
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в мире, норвегия, осло
10:29 25.06.2022 (обновлено: 14:51 25.06.2022)
 
В стрельбе в Осло заподозрили норвежца иранского происхождения

Представитель полиции: в стрельбе в Осло подозревается норвежец иранского происхождения

© AFP 2022 / Javad ParsaСудмедэксперт на месте стрельбы в центре Осло
Судмедэксперт на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Javad Parsa
Судмедэксперт на месте стрельбы в центре Осло
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 июн — РИА Новости. Подозреваемым по делу о стрельбе в Осло проходит гражданин Норвегии иранского происхождения, сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции.
"Подозреваемый — гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта", — сказал он.
Представитель полиции подчеркнул, что это предварительные обвинения, в ходе следствия их могут изменить. Кроме того, предполагается, что стрелявший действовал в одиночку.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу у двух пабов в Осло произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. По уточненным данным, пострадал 21 человек, из них 11 получили легкие ранения, трое находятся в тяжелом состоянии.
"Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это одна из гипотез", — добавил Хатло.
Также известно, что подозреваемому 42 года, он ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полиция изъяла у мужчины автомат и пистолет.
Полиция на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:42
Полиция расследует стрельбу в Осло как теракт
 
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