https://ria.ru/20221219/strelba-1839638759.html

В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе

В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе - РИА Новости, 19.12.2022

В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:42

2022-12-19T08:42

2022-12-19T11:28

в мире

афины

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АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных разборках, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Оно опубликовало и запись нападения с камеры видеонаблюдения. ЧП произошло в воскресенье вечером, в кафе было много людей. Неизвестный в медицинской маске и в капюшоне прошел между столиками, стоящими на улице, и открыл стрельбу по людям за одним из столиков. После этого он убежал. Сообщается, что жертвы — албанского происхождения. Ранена находившаяся рядом женщина, ее жизнь вне опасности. Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в оживленном месте. "Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам", — сообщает ERT и называет происшествие "мафиозным нападением".

https://ria.ru/20221218/podrostki-1839486691.html

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афины

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины