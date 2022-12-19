https://ria.ru/20221219/strelba-1839638759.html
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе - РИА Новости, 19.12.2022
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:42
2022-12-19T08:42
2022-12-19T11:28
в мире
афины
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АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных разборках, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Оно опубликовало и запись нападения с камеры видеонаблюдения. ЧП произошло в воскресенье вечером, в кафе было много людей. Неизвестный в медицинской маске и в капюшоне прошел между столиками, стоящими на улице, и открыл стрельбу по людям за одним из столиков. После этого он убежал. Сообщается, что жертвы — албанского происхождения. Ранена находившаяся рядом женщина, ее жизнь вне опасности. Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в оживленном месте. "Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам", — сообщает ERT и называет происшествие "мафиозным нападением".
https://ria.ru/20221218/podrostki-1839486691.html
https://ria.ru/20221215/strelba-1838996182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афины
08:42 19.12.2022 (обновлено: 11:28 19.12.2022)
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, два человека погибли
АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости.
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных разборках, сообщает греческое общественное телевидение ERT
.
Оно опубликовало и запись нападения с камеры видеонаблюдения.
ЧП произошло в воскресенье вечером, в кафе было много людей. Неизвестный в медицинской маске и в капюшоне прошел между столиками, стоящими на улице, и открыл стрельбу по людям за одним из столиков. После этого он убежал.
Сообщается, что жертвы — албанского происхождения. Ранена находившаяся рядом женщина, ее жизнь вне опасности.
Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в оживленном месте.
"Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам", — сообщает ERT и называет происшествие "мафиозным нападением".