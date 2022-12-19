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В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе - РИА Новости, 19.12.2022
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В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе - РИА Новости, 19.12.2022
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе
Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:42
2022-12-19T11:28
в мире
афины
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АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных разборках, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Оно опубликовало и запись нападения с камеры видеонаблюдения. ЧП произошло в воскресенье вечером, в кафе было много людей. Неизвестный в медицинской маске и в капюшоне прошел между столиками, стоящими на улице, и открыл стрельбу по людям за одним из столиков. После этого он убежал. Сообщается, что жертвы — албанского происхождения. Ранена находившаяся рядом женщина, ее жизнь вне опасности. Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в оживленном месте. "Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам", — сообщает ERT и называет происшествие "мафиозным нападением".
https://ria.ru/20221218/podrostki-1839486691.html
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в мире, афины
В мире, Афины
08:42 19.12.2022 (обновлено: 11:28 19.12.2022)
 
В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе

В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, два человека погибли

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в районе Неа-Смирни в Афинах, убиты двое мужчин и ранена одна женщина, предполагается, что речь идет о мафиозных разборках, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Оно опубликовало и запись нападения с камеры видеонаблюдения.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 07:20
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков
ЧП произошло в воскресенье вечером, в кафе было много людей. Неизвестный в медицинской маске и в капюшоне прошел между столиками, стоящими на улице, и открыл стрельбу по людям за одним из столиков. После этого он убежал.
Сообщается, что жертвы — албанского происхождения. Ранена находившаяся рядом женщина, ее жизнь вне опасности.
Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в оживленном месте.
"Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам", — сообщает ERT и называет происшествие "мафиозным нападением".
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 19:19
В медучреждении в Пенсильвании произошла стрельба
 
В миреАфины
 
 
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