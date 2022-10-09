https://ria.ru/20221009/strelba-1822583890.html
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину - РИА Новости, 09.10.2022
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину
В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:03
2022-10-09T12:03
2022-10-09T15:52
санкт-петербург
происшествия
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как уточнили в полиции, информация о стрельбе на Витебском проспекте поступила накануне вечером.Управление СК по региону возбудило уголовное дело статье "убийство". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Происшествия, Ленинградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
12:03 09.10.2022 (обновлено: 15:52 09.10.2022)
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину
В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан