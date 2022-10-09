https://ria.ru/20221009/strelba-1822583890.html

В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину

В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину - РИА Новости, 09.10.2022

В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину

В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:03

2022-10-09T12:03

2022-10-09T15:52

санкт-петербург

происшествия

ленинградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как уточнили в полиции, информация о стрельбе на Витебском проспекте поступила накануне вечером.Управление СК по региону возбудило уголовное дело статье "убийство". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20221009/strelba-1822555559.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, происшествия, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)