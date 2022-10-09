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В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину - РИА Новости, 09.10.2022
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В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину - РИА Новости, 09.10.2022
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину
В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:03
2022-10-09T15:52
санкт-петербург
происшествия
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как уточнили в полиции, информация о стрельбе на Витебском проспекте поступила накануне вечером.Управление СК по региону возбудило уголовное дело статье "убийство". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
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санкт-петербург, происшествия, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Происшествия, Ленинградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
12:03 09.10.2022 (обновлено: 15:52 09.10.2022)
 
В Петербурге на свадьбе в ресторане застрелили мужчину

В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточнили в полиции, информация о стрельбе на Витебском проспекте поступила накануне вечером.

"Тридцатиоднолетний мужчина, находясь на свадебном торжестве в ресторане, после возникшего словесного конфликта произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону 26-летнего обидчика, который от полученных травм скончался", — говорится в заявлении.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело статье "убийство". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Полицейские в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
03:38
На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому
 
Санкт-ПетербургПроисшествияЛенинградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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