https://ria.ru/20220428/proschanie-1785916639.html

Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду

Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду - РИА Новости, 28.04.2022

Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду

Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:34

2022-04-28T12:34

2022-04-28T13:08

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в детском саду в ульяновской области

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ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 28 апр - РИА Новости. Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными преступником в детсаду, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим.Сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание.Все трое погибших будут похоронены на местном кладбище.

https://ria.ru/20220427/veshkayma-1785733740.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области