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Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду - РИА Новости, 28.04.2022
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Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду - РИА Новости, 28.04.2022
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду
Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:34
2022-04-28T13:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
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ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 28 апр - РИА Новости. Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными преступником в детсаду, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим.Сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание.Все трое погибших будут похоронены на местном кладбище.
https://ria.ru/20220427/veshkayma-1785733740.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области
12:34 28.04.2022 (обновлено: 13:08 28.04.2022)
 
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду

Жители ульяновского поселка Вешкайма простились с жертвами трагедии в детсаду

© РИА Новости / Екатерина Кособокова / Перейти в фотобанкПохоронная процессия жителей поселка Вешкайма к храму Бориса и Глеба
Похоронная процессия жителей поселка Вешкайма к храму Бориса и Глеба - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Кособокова
Перейти в фотобанк
Похоронная процессия жителей поселка Вешкайма к храму Бориса и Глеба
Читать ria.ru в
ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 28 апр - РИА Новости. Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными преступником в детсаду, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим.
Сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание.
Все трое погибших будут похоронены на местном кладбище.
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