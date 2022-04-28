https://ria.ru/20220428/proschanie-1785916639.html
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду - РИА Новости, 28.04.2022
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду
Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:34
2022-04-28T12:34
2022-04-28T13:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в детском саду в ульяновской области
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ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 28 апр - РИА Новости. Жители поселка Вешкайма Ульяновской области в четверг прощаются с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой и двумя ее воспитанниками, застреленными преступником в детсаду, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим.Сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание.Все трое погибших будут похоронены на местном кладбище.
https://ria.ru/20220427/veshkayma-1785733740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области
12:34 28.04.2022 (обновлено: 13:08 28.04.2022)
Жители ульяновского поселка простились с жертвами трагедии в детсаду
Жители ульяновского поселка Вешкайма простились с жертвами трагедии в детсаду