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В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе - РИА Новости, 16.11.2022
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Туризм
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В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе - РИА Новости, 16.11.2022
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе
Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:36
2022-11-16T12:36
туризм
происшествия
сочи
кафе
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду.ЧП произошло между посетителями кафе на улице Чайковского. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы."Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что пострадавший сейчас находится в больнице.
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происшествия, сочи, кафе, новости - туризм, туризм
Туризм, Происшествия, Сочи, Кафе, Новости - Туризм, Туризм
12:36 16.11.2022
 
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе

УВД: в центре Сочи ссора в кафе обернулась стрельбой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду.
ЧП произошло между посетителями кафе на улице Чайковского. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что пострадавший сейчас находится в больнице.
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