https://ria.ru/20221116/strelba-1831884607.html
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе - РИА Новости, 16.11.2022
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе
Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:36
2022-11-16T12:36
2022-11-16T12:36
туризм
происшествия
сочи
кафе
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду.ЧП произошло между посетителями кафе на улице Чайковского. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы."Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что пострадавший сейчас находится в больнице.
https://ria.ru/20221114/voronezh-1831359390.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, кафе, новости - туризм, туризм
Туризм, Происшествия, Сочи, Кафе, Новости - Туризм, Туризм
В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе
УВД: в центре Сочи ссора в кафе обернулась стрельбой
СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду.
ЧП произошло между посетителями кафе на улице Чайковского. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что пострадавший сейчас находится в больнице.