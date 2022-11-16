https://ria.ru/20221116/strelba-1831884607.html

В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе

В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе - РИА Новости, 16.11.2022

В Сочи мужчина открыл стрельбу рядом с кафе

Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:36

2022-11-16T12:36

2022-11-16T12:36

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туризм

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СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Конфликт в кафе вылился в стрельбу из травматического пистолета в центре Сочи, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба городского УВД в среду.ЧП произошло между посетителями кафе на улице Чайковского. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы."Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что пострадавший сейчас находится в больнице.

https://ria.ru/20221114/voronezh-1831359390.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, сочи, кафе, новости - туризм, туризм