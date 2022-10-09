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На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому
На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому - РИА Новости, 09.10.2022
На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому
Неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов, злоумышленника задержали с... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T03:38
2022-10-09T03:38
2022-10-09T05:32
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов, злоумышленника задержали с применением табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как рассказали в полиции, инцидент произошел ночью в воскресенье. Стражам порядка поступило сообщение о "грубом нарушении общественного порядка" на улице Ярцевская в Москве.Отмечается, что после стрельбы мужчина вышел из подъезда и продолжил "противоправные действия"."Сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан. Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили что, предварительно, нападавшим оказался местный житель 1968 года рождения. У него изъяли ружье.По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнули в главке.
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Происшествия, Москва, Россия
03:38 09.10.2022 (обновлено: 05:32 09.10.2022)
На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому
На западе Москвы неадекватный мужчина ранил полицейского в ноги
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов, злоумышленника задержали с применением табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел ночью в воскресенье. Стражам порядка поступило сообщение о "грубом нарушении общественного порядка" на улице Ярцевская в Москве.
"Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после стрельбы мужчина вышел из подъезда и продолжил "противоправные действия".
"Сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан. Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили что, предварительно, нападавшим оказался местный житель 1968 года рождения. У него изъяли ружье.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнули в главке.