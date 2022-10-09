https://ria.ru/20221009/strelba-1822555559.html

На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому

На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому - РИА Новости, 09.10.2022

На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому

Неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов, злоумышленника задержали с... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T03:38

2022-10-09T03:38

2022-10-09T05:32

происшествия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов, злоумышленника задержали с применением табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как рассказали в полиции, инцидент произошел ночью в воскресенье. Стражам порядка поступило сообщение о "грубом нарушении общественного порядка" на улице Ярцевская в Москве.Отмечается, что после стрельбы мужчина вышел из подъезда и продолжил "противоправные действия"."Сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан. Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили что, предварительно, нападавшим оказался местный житель 1968 года рождения. У него изъяли ружье.По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнули в главке.

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происшествия, москва, россия