https://ria.ru/20220129/proschanie-1770124603.html

В Днепре прошла церемония прощания с погибшими из-за стрельбы на "Южмаше"

В Днепре прошла церемония прощания с погибшими из-за стрельбы на "Южмаше" - РИА Новости, 29.01.2022

В Днепре прошла церемония прощания с погибшими из-за стрельбы на "Южмаше"

Церемония прощания с погибшими во время стрельбы на территории завода "Южмаш" проходит в украинском Днепре, ее посетил глава МВД Денис Монастырский, сообщается... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:21

2022-01-29T14:21

2022-01-29T15:08

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денис монастырский

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Церемония прощания с погибшими во время стрельбы на территории завода "Южмаш" проходит в украинском Днепре, ее посетил глава МВД Денис Монастырский, сообщается на сайте министерства.Кроме того, министр внутренних дел посетил раненых во время трагедии на территории Южного машиностроительного завода. Врачи продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Министр проверил, всем ли необходимым обеспечены пострадавшие, и встретился с врачами.После сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, которые тоже приходят помочь пострадавшим.В пресс-службе МВД сообщили, что самая тяжелая из пострадавших Жанна Шарова, которая получила три ранения, пришла в пятницу в себя, однако сейчас ее состояние тяжелое, она подключена к аппарату ИВЛ. Еще четверо пострадавших также находятся в тяжелом состоянии.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя. В пятницу суд в Днепре арестовал Рябчука до 27 марта без права внесения залога.

https://ria.ru/20220128/dnepr-1769889280.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, южмаш, днепр (город), денис монастырский