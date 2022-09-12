https://ria.ru/20220912/stambul-1816083097.html

СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек

СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.09.2022

СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:54

2022-09-12T05:54

2022-09-12T07:24

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азербайджан

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры наблюдения, пишет в понедельник газета Sabah.Сообщается, что посетители кафе в панике пытались скрыться с места происшествия."В ходе предварительного расследования было установлено, что всего в инциденте было выпущено 12 пуль. В результате инцидента, отраженного на записи камеры наблюдения, пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. Выяснилось, что гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия", - уточнила газета.

https://ria.ru/20220829/strelba-1812883624.html

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Максим Горбачев

в мире, стамбул, иран, азербайджан