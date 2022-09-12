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СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.09.2022
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СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек
СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.09.2022
СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T05:54
2022-09-12T07:24
в мире
стамбул
иран
азербайджан
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры наблюдения, пишет в понедельник газета Sabah.Сообщается, что посетители кафе в панике пытались скрыться с места происшествия."В ходе предварительного расследования было установлено, что всего в инциденте было выпущено 12 пуль. В результате инцидента, отраженного на записи камеры наблюдения, пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. Выяснилось, что гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия", - уточнила газета.
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в мире, стамбул, иран, азербайджан
В мире, Стамбул, Иран, Азербайджан
05:54 12.09.2022 (обновлено: 07:24 12.09.2022)
 
СМИ: при стрельбе в ТЦ в Стамбуле пострадали шесть человек

Sabah: при стрельбе в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, инцидент попал на камеры наблюдения, пишет в понедельник газета Sabah.

"В торговом центре в Сарыере по неизвестной причине произошла ссора между двумя группами. Когда через некоторое время спор перерос в драку, стороны открыли друг по другу огонь из пистолетов. В результате инцидента пострадали шесть человек, после уведомления на место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Пока полицейские группы принимали меры безопасности на месте происшествия, стало известно, что один из раненых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - пишет издание.

Сообщается, что посетители кафе в панике пытались скрыться с места происшествия.
"В ходе предварительного расследования было установлено, что всего в инциденте было выпущено 12 пуль. В результате инцидента, отраженного на записи камеры наблюдения, пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. Выяснилось, что гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия", - уточнила газета.
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