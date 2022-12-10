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Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения - РИА Новости, 10.12.2022
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Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения
Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения - РИА Новости, 10.12.2022
Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения
Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:06
2022-12-10T17:40
в мире
германия
дрезден
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild."Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", - сообщает издание со ссылкой на полицию.По данным СМИ, ранее в многоквартирном доме был найден труп его матери. По всей видимости, мужчина совершил убийство еще до того, как направиться в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.
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в мире, германия, дрезден, bild
В мире, Германия, Дрезден, Bild
17:06 10.12.2022 (обновлено: 17:40 10.12.2022)
 
Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения

Захвативший в Дрездене заложников мужчина умер после ранения

© AFP 2022 / Jens SchlueterАвтомобиль полиции возле торгового центра Altmarkt Galerie в Дрездене
Автомобиль полиции возле торгового центра Altmarkt Galerie в Дрездене - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Автомобиль полиции возле торгового центра Altmarkt Galerie в Дрездене
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild.
"Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", - сообщает издание со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, ранее в многоквартирном доме был найден труп его матери. По всей видимости, мужчина совершил убийство еще до того, как направиться в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.
Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.
Спецназ немецкой полиции перед торговым центром Altmarkt-Galerie в центре Дрездена - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 14:47
В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников
 
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