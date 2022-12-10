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Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения
Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения - РИА Новости, 10.12.2022
Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения
Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:06
2022-12-10T17:06
2022-12-10T17:40
в мире
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дрезден
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild."Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", - сообщает издание со ссылкой на полицию.По данным СМИ, ранее в многоквартирном доме был найден труп его матери. По всей видимости, мужчина совершил убийство еще до того, как направиться в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, дрезден, bild
В мире, Германия, Дрезден, Bild
17:06 10.12.2022 (обновлено: 17:40 10.12.2022)
Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения
Захвативший в Дрездене заложников мужчина умер после ранения
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild.
"Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", - сообщает издание со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, ранее в многоквартирном доме был найден труп его матери. По всей видимости, мужчина совершил убийство еще до того, как направиться в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.
Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.