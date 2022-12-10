https://ria.ru/20221210/zakhvat-1837749857.html

Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения

Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения - РИА Новости, 10.12.2022

Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения

Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:06

2022-12-10T17:06

2022-12-10T17:40

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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Стрелявший в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убивший свою мать мужчина умер от ранения, полученного им во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild."Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", - сообщает издание со ссылкой на полицию.По данным СМИ, ранее в многоквартирном доме был найден труп его матери. По всей видимости, мужчина совершил убийство еще до того, как направиться в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.

https://ria.ru/20221210/drezden-1837730922.html

германия

дрезден

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, дрезден, bild