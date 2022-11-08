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В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе

В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе

В московской клинике скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска, сообщил минздрав Удмуртии. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:48

2022-11-08T14:48

2022-11-08T15:06

происшествия

москва

ижевск

стрельба в школе в ижевске

удмуртская республика (удмуртия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 8 ноя – РИА Новости. В московской клинике скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска, сообщил минздрав Удмуртии.По данным регионального минздрава, в больницах продолжают получать лечение четыре ребёнка.Таким образом, число жертв стрельбы возросло до 18.Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, открыл стрельбу, а после покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали: 15 тяжелораненых пациентов эвакуировали в московские клиники, остальные восемь лечились в больницах Удмуртии.

москва

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ижевск, стрельба в школе в ижевске, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)