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В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 08.11.2022
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В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе
В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе
В московской клинике скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска, сообщил минздрав Удмуртии. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:48
2022-11-08T15:06
происшествия
москва
ижевск
стрельба в школе в ижевске
удмуртская республика (удмуртия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 8 ноя – РИА Новости. В московской клинике скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска, сообщил минздрав Удмуртии.По данным регионального минздрава, в больницах продолжают получать лечение четыре ребёнка.Таким образом, число жертв стрельбы возросло до 18.Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, открыл стрельбу, а после покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали: 15 тяжелораненых пациентов эвакуировали в московские клиники, остальные восемь лечились в больницах Удмуртии.
москва
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, москва, ижевск, стрельба в школе в ижевске, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Удмуртская Республика (Удмуртия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:48 08.11.2022 (обновлено: 15:06 08.11.2022)
 
В Москве умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе

В Москве умерла пострадавшая при стрельбе в ижевской школе, число жертв возросло до 18

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске. Архивное фото
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УФА, 8 ноя – РИА Новости. В московской клинике скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска, сообщил минздрав Удмуртии.
"В московской клинике скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 города Ижевска. Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось… Власти Удмуртии окажут всю необходимую помощь родственникам погибшей", - говорится в сообщении.
По данным регионального минздрава, в больницах продолжают получать лечение четыре ребёнка.
Таким образом, число жертв стрельбы возросло до 18.
Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, открыл стрельбу, а после покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали: 15 тяжелораненых пациентов эвакуировали в московские клиники, остальные восемь лечились в больницах Удмуртии.
"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

Женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

Люди возлагают цветы у школы №88 в Ижевске
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

ожилая женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

В память о погибших зажигают свечи.

Девушка зажигает свечи у школы №88 в Ижевске
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
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ПроисшествияМоскваИжевскСтрельба в школе в ИжевскеУдмуртская Республика (Удмуртия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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