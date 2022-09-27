https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819777097.html

"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске

"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022

"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске

В Удмуртии продолжается трехдневный траур по погибшим в ижевской школе № 88. Цветы, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:07

2022-09-27T15:07

2022-09-27T15:07

фото

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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В Удмуртии продолжается трехдневный траур по погибшим в ижевской школе № 88. Цветы, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии — в фотоленте Ria.ru.

ижевск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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