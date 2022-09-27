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"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
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"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске
"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске
В Удмуртии продолжается трехдневный траур по погибшим в ижевской школе № 88. Цветы, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.09.2022
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фото
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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В Удмуртии продолжается трехдневный траур по погибшим в ижевской школе № 88. Цветы, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии — в фотоленте Ria.ru.
ижевск
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Фото, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
15:07 27.09.2022
 

"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске

Читать ria.ru в
В Удмуртии продолжается трехдневный траур по погибшим в ижевской школе № 88. Цветы, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

Женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

Люди возлагают цветы у школы №88 в Ижевске
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

ожилая женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

В память о погибших зажигают свечи.

Девушка зажигает свечи у школы №88 в Ижевске
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
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ФотоИжевскСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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