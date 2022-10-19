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В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании - РИА Новости, 19.10.2022
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В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании
В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании - РИА Новости, 19.10.2022
В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании
Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Ростове-на-Дону открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:50
2022-10-19T12:28
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
октябрьский район
россия
убийство
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ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Ростове-на-Дону открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по Ростовской области в среду.По информации ведомства, во вторник неизвестный мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся.Позже подозреваемого заметили в Октябрьском районе города - на его задержание выехали два полицейских патруля. Увидев их, преступник открыл огонь, ранив одного из полицейских в руку, второму пуля попала в бронежилет."В связи с угрозой жизни и здоровью, ими было применено табельное оружие, в результате чего злоумышленник ликвидирован. Его личность установлена, им оказался 41-летний житель Ростовской области", - сообщили в Следственном комитете.
https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, октябрьский район, россия, убийство
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Октябрьский район, Россия, Убийство
11:50 19.10.2022 (обновлено: 12:28 19.10.2022)
 
В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании

В Ростове-на-Дону полиция при задержании застрелила подозреваемого в убийстве бизнесмена

© Фото : СУ СК по Ростовской областиНа месте стрельбы в помещении овощного павильона в Ростове-на-Дону
На месте стрельбы в помещении овощного павильона в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : СУ СК по Ростовской области
На месте стрельбы в помещении овощного павильона в Ростове-на-Дону
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ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Ростове-на-Дону открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по Ростовской области в среду.
По информации ведомства, во вторник неизвестный мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся.
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"В связи с угрозой жизни и здоровью, ими было применено табельное оружие, в результате чего злоумышленник ликвидирован. Его личность установлена, им оказался 41-летний житель Ростовской области", - сообщили в Следственном комитете.
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ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуОктябрьский районРоссияУбийство
 
 
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