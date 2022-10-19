https://ria.ru/20221019/ubiystvo-1825066549.html

В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании

В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании - РИА Новости, 19.10.2022

В Ростове-на-Дону подозреваемого в убийстве застрелили при задержании

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Ростове-на-Дону открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:50

2022-10-19T11:50

2022-10-19T12:28

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

октябрьский район

россия

убийство

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ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Ростове-на-Дону открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по Ростовской области в среду.По информации ведомства, во вторник неизвестный мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся.Позже подозреваемого заметили в Октябрьском районе города - на его задержание выехали два полицейских патруля. Увидев их, преступник открыл огонь, ранив одного из полицейских в руку, второму пуля попала в бронежилет."В связи с угрозой жизни и здоровью, ими было применено табельное оружие, в результате чего злоумышленник ликвидирован. Его личность установлена, им оказался 41-летний житель Ростовской области", - сообщили в Следственном комитете.

https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html

https://ria.ru/20221017/ubiystvo-1824530004.html

ростовская область

ростов-на-дону

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, октябрьский район, россия, убийство