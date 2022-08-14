Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна
Росгвардия: под Калининградом пьяный мужчина стрелял из окна, сам он был ранен при штурме
Сотрудник Росгвардии . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Росгвардейцам и полицейским пришлось штурмом брать квартиру нетрезвого жителя города Гусева Калининградской области, стрелявшего из окна во двор, сам мужчина ранен при задержании, жертв среди населения нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
"Этой ночью в Гусеве Калининградской области сотрудники СОБР "Викинг" Росгвардии и "Гром" МВД России ответным огнём в ходе штурма квартиры обезвредили 54-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна во двор дома, а позже и по прибывшим его задерживать росгвардейцам", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.
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В настоящее время мужчина госпитализирован с ранением бедра и голени, ему оказывается медпомощь.
"Благодаря грамотным, слаженным действиям росгвардейцев и полицейских жертв среди мирного населения удалось избежать", - отмечает окружное управление Рогсвардии.
Как информирует УМВД по Калининградской области на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", сообщение о звуках выстрелов, которые были слышны в доме на Советской улице города Гусева, поступило в полицию в субботу около 21.30 мск. После прибытия правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил в их автомобиль, а в ходе штурма успел еще дважды выстрелить в сторону полицейских.
В настоящее время установлено, что мужчина стрелял из охотничьего ружья, на которое имел все необходимые документы.
По сообщению СУСК РФ по Калининградской области, в отношении жителя Гусева, который ранее не был судим, возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Полицейские не пострадали.