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Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна - РИА Новости, 14.08.2022
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Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна
Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна - РИА Новости, 14.08.2022
Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна
Росгвардейцам и полицейским пришлось штурмом брать квартиру нетрезвого жителя города Гусева Калининградской области, стрелявшего из окна во двор, сам мужчина... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:48
2022-08-14T21:48
происшествия
гусев
калининградская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Росгвардейцам и полицейским пришлось штурмом брать квартиру нетрезвого жителя города Гусева Калининградской области, стрелявшего из окна во двор, сам мужчина ранен при задержании, жертв среди населения нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу."Этой ночью в Гусеве Калининградской области сотрудники СОБР "Викинг" Росгвардии и "Гром" МВД России ответным огнём в ходе штурма квартиры обезвредили 54-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна во двор дома, а позже и по прибывшим его задерживать росгвардейцам", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.В настоящее время мужчина госпитализирован с ранением бедра и голени, ему оказывается медпомощь.Как информирует УМВД по Калининградской области на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", сообщение о звуках выстрелов, которые были слышны в доме на Советской улице города Гусева, поступило в полицию в субботу около 21.30 мск. После прибытия правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил в их автомобиль, а в ходе штурма успел еще дважды выстрелить в сторону полицейских.В настоящее время установлено, что мужчина стрелял из охотничьего ружья, на которое имел все необходимые документы.По сообщению СУСК РФ по Калининградской области, в отношении жителя Гусева, который ранее не был судим, возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Полицейские не пострадали.
https://ria.ru/20220809/strelba-1808314766.html
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гусев
калининградская область
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происшествия, гусев, калининградская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Гусев, Калининградская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
21:48 14.08.2022
 
Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна

Росгвардия: под Калининградом пьяный мужчина стрелял из окна, сам он был ранен при штурме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник Росгвардии . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Росгвардейцам и полицейским пришлось штурмом брать квартиру нетрезвого жителя города Гусева Калининградской области, стрелявшего из окна во двор, сам мужчина ранен при задержании, жертв среди населения нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
"Этой ночью в Гусеве Калининградской области сотрудники СОБР "Викинг" Росгвардии и "Гром" МВД России ответным огнём в ходе штурма квартиры обезвредили 54-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна во двор дома, а позже и по прибывшим его задерживать росгвардейцам", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 14:24
Житель Чебоксар устроил стрельбу по прохожим
В настоящее время мужчина госпитализирован с ранением бедра и голени, ему оказывается медпомощь.
"Благодаря грамотным, слаженным действиям росгвардейцев и полицейских жертв среди мирного населения удалось избежать", - отмечает окружное управление Рогсвардии.
Как информирует УМВД по Калининградской области на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", сообщение о звуках выстрелов, которые были слышны в доме на Советской улице города Гусева, поступило в полицию в субботу около 21.30 мск. После прибытия правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил в их автомобиль, а в ходе штурма успел еще дважды выстрелить в сторону полицейских.
В настоящее время установлено, что мужчина стрелял из охотничьего ружья, на которое имел все необходимые документы.
По сообщению СУСК РФ по Калининградской области, в отношении жителя Гусева, который ранее не был судим, возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Полицейские не пострадали.
Минобороны РФ о военных ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:48Специальная военная операция на Украине
Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома
 
ПроисшествияГусевКалининградская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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