https://ria.ru/20220814/strelba-1809562020.html

Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна

Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна - РИА Новости, 14.08.2022

Под Калининградом Росгвардия задержала пьяного мужчину, стрелявшего из окна

Росгвардейцам и полицейским пришлось штурмом брать квартиру нетрезвого жителя города Гусева Калининградской области, стрелявшего из окна во двор, сам мужчина... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:48

2022-08-14T21:48

2022-08-14T21:48

происшествия

гусев

калининградская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120104_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_6696a0a6296923b3be600efb04c4db9e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Росгвардейцам и полицейским пришлось штурмом брать квартиру нетрезвого жителя города Гусева Калининградской области, стрелявшего из окна во двор, сам мужчина ранен при задержании, жертв среди населения нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу."Этой ночью в Гусеве Калининградской области сотрудники СОБР "Викинг" Росгвардии и "Гром" МВД России ответным огнём в ходе штурма квартиры обезвредили 54-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна во двор дома, а позже и по прибывшим его задерживать росгвардейцам", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.В настоящее время мужчина госпитализирован с ранением бедра и голени, ему оказывается медпомощь.Как информирует УМВД по Калининградской области на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", сообщение о звуках выстрелов, которые были слышны в доме на Советской улице города Гусева, поступило в полицию в субботу около 21.30 мск. После прибытия правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил в их автомобиль, а в ходе штурма успел еще дважды выстрелить в сторону полицейских.В настоящее время установлено, что мужчина стрелял из охотничьего ружья, на которое имел все необходимые документы.По сообщению СУСК РФ по Калининградской области, в отношении жителя Гусева, который ранее не был судим, возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Полицейские не пострадали.

https://ria.ru/20220809/strelba-1808314766.html

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807470578.html

гусев

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гусев, калининградская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)