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Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек
Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек - РИА Новости, 12.08.2022
Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек
В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:44
2022-08-12T19:44
2022-08-12T22:43
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черногория
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (17:00 мск).Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.
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в мире, черногория
19:44 12.08.2022 (обновлено: 22:43 12.08.2022)
Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек
Жертвами стрельбы в черногорском Цетине стали 11 человек, шестеро получили ранения