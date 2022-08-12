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Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек - РИА Новости, 12.08.2022
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Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек
Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек - РИА Новости, 12.08.2022
Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек
В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:44
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в мире
черногория
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (17:00 мск).Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.
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в мире, черногория
В мире, Черногория
19:44 12.08.2022 (обновлено: 22:43 12.08.2022)
 
Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек

Жертвами стрельбы в черногорском Цетине стали 11 человек, шестеро получили ранения

© AP Photo / Risto BozovicСледователь на месте стрельбы в Цетине, Черногория
Следователь на месте стрельбы в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Risto Bozovic
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.
Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (17:00 мск).

"В районе Цетине Медовина убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит", — говорится в материале СМИ.

Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Житель Чебоксар устроил стрельбу по прохожим
 
В миреЧерногория
 
 
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