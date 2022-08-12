https://ria.ru/20220812/strelba-1809277361.html

Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек

Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек - РИА Новости, 12.08.2022

Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек

В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:44

2022-08-12T19:44

2022-08-12T22:43

в мире

черногория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809301901_0:246:2767:1802_1920x0_80_0_0_b8bd70af4168d03a28bc8d89877f5192.jpg

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (17:00 мск).Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.

https://ria.ru/20220809/strelba-1808314766.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черногория