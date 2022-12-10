https://ria.ru/20221210/drezden-1837730922.html

В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников

В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников - РИА Новости, 10.12.2022

В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Дрездена и взял заложников, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:47

2022-12-10T14:47

2022-12-10T16:58

в мире

дрезден

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837737738_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_43d221d454ce76e1d0b2404fccaeb3e0.jpg

БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Дрездена и взял заложников, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на полицию.До того как устроить стрельбу в центре города, 40-летний мужчина, по всей видимости, убил свою 62-летнюю мать, уточнила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на полицию. Позднее издание Bild сообщило, что подозреваемый умер от полученных ранений."Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", — заявило СМИ со ссылкой на сотрудников МВД.Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. По предварительным данным, злоумышленник убил при этом женщину. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden, а затем скрылся.Согласно заявлению саксонской полиции, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в центре Дрездена, которая связана с "подозрением в захвате заложников". Из-за этого эвакуировали прилегающие районы и торговый центр Altmarkt-Galerie.Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что на тот момент его не поймали.

https://ria.ru/20221207/strelba-1837048380.html

https://ria.ru/20221210/strelba-1837730788.html

дрезден

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дрезден, германия