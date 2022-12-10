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В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников
В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников - РИА Новости, 10.12.2022
В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Дрездена и взял заложников, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:47
2022-12-10T14:47
2022-12-10T16:58
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БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Дрездена и взял заложников, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на полицию.До того как устроить стрельбу в центре города, 40-летний мужчина, по всей видимости, убил свою 62-летнюю мать, уточнила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на полицию. Позднее издание Bild сообщило, что подозреваемый умер от полученных ранений."Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", — заявило СМИ со ссылкой на сотрудников МВД.Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. По предварительным данным, злоумышленник убил при этом женщину. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden, а затем скрылся.Согласно заявлению саксонской полиции, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в центре Дрездена, которая связана с "подозрением в захвате заложников". Из-за этого эвакуировали прилегающие районы и торговый центр Altmarkt-Galerie.Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что на тот момент его не поймали.
https://ria.ru/20221207/strelba-1837048380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дрезден, германия
В мире, Дрезден, Германия
14:47 10.12.2022 (обновлено: 16:58 10.12.2022)
В Дрездене задержали мужчину, устроившего стрельбу и взявшего заложников
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Дрездена
БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре Дрездена и взял заложников, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на полицию.
"Заложники освобождены, подозреваемый ранен и взят под стражу", — говорится в публикации издания Focus.
До того как устроить стрельбу в центре города, 40-летний мужчина, по всей видимости, убил свою 62-летнюю мать, уточнила радиостанция Deutschlandfunk
со ссылкой на полицию.
Позднее издание Bild
сообщило, что подозреваемый умер от полученных ранений.
"Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", — заявило СМИ со ссылкой на сотрудников МВД.
Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. По предварительным данным, злоумышленник убил при этом женщину. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden, а затем скрылся.
Согласно заявлению саксонской полиции, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в центре Дрездена, которая связана с "подозрением в захвате заложников". Из-за этого эвакуировали прилегающие районы и торговый центр Altmarkt-Galerie.
Отмечается, что по прибытии полиции злоумышленник скрылся. Сама радиостанция Radio Dresden ранее информировала о задержании вооруженного мужчины, однако позднее уточнила, что на тот момент его не поймали.