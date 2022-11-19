https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году - РИА Новости, 19.11.2022

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году

19 ноября в поселке Тымовское на Сахалине в жилом доме на четвертом этаже произошел взрыв газа, обрушились пять этажей. Погибли три человека. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:48

2022-11-19T08:48

2022-11-19T09:14

справки

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

московская область (подмосковье)

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19 ноября в поселке Тымовское на Сахалине в жилом доме на четвертом этаже произошел взрыв газа, обрушились пять этажей. Погибли три человека.14 ноября в Чебоксарах в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа. В результате ЧП выбило остекление в одной из комнат квартиры и остекление балкона. Пострадавших нет.9 ноября в селе Оружба Дагестана произошел взрыв газа в частном доме. Один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали.8 ноября в Назрани в Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме. В результате пострадал один человек. В доме были выбиты стекла, повреждены межкомнатные перегородки.5 ноября в Сергиевом Посаде в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. Один человек получил травмы. В результате происшествия была разрушена часть внешней стены, часть плиты балконного блока и межквартирная перегородка.28 октября в Каспийске в Дагестане в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. Три человека получили ожоги, в том числе ребенок. Они были госпитализированы. Затем один из пострадавших скончался.26 октября в Ижевске в квартире на 9 этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал 41-летний собственник квартиры, который с ожогами был доставлен в больницу. Остальных жильцов дома эвакуировали.16 октября в поселке Измайлово в Ленинском городском округе Подмосковья в девятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа. Пострадавших нет, были эвакуированы 40 человек.1 октября в Коломне в Московской области в жилом доме произошел хлопок газа. Двое мужчин с травмами и ожогами разной степени тяжести были госпитализированы. В результате происшествия были разрушены межкомнатные квартирные перегородки.19 сентября в Ижевске в квартире произошел взрыв бытового газа. Два человека пострадали.4 июля в Таганроге в Ростовской области взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома. Погиб человек.23 июня в поселке Невская Дубровка Ленинградской области в жилом многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадал подросток.18 июня в поселке Большие пруды Красноярского края в частном доме произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека.11 июня в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Один человек госпитализирован. Из дома был эвакуирован 21 человек. В результате взрыва были повреждены межкомнатные перегородки на первых трех этажах, выбиты стекла.9 июня в Ставрополе в 12-этажном доме произошел хлопок газа. Пострадал один человек, 50 жильцов были эвакуированы.7 июня в Богородске в Нижегородской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси в однокомнатной квартире. На момент инцидента в помещении никого не было, пострадали двое жильцов из соседней квартиры.1 июня в подмосковных Мытищах в жилом доме взорвался газ. ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. Открытое горение было локализовано на площади 120 квадратных метров. В результате взрыва один человек погиб, еще двое были госпитализированы.26 апреля в городе Арамиль Свердловской области произошел хлопок газовоздушной смеси при розжиге газового котла в 3-комнатной квартире. Уточняется, что ЧП произошло в одноэтажном пристрое, который примыкает к двухэтажному кирпичному четырехподъездному дому. По данным прокуратуры, в квартире проживают двое взрослых и четверо детей, пострадали двое взрослых и ребенок 2018 года рождения, они были доставлены в больницу с ожогами тела.24 апреля в Нижнем Тагиле Свердловской области в жилом доме на улице Пархоменко произошел взрыв бытового газа. Инцидент случился в квартире, расположенной на пятом этаже. Отмечалось, что газовоздушная смесь взорвалась без последующего пожара. В результате инцидента пострадала местная жительница – пенсионерка, проживавшая в указанной квартире. С ожогами женщина была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.11 апреля в подмосковном Ступино бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять человек были госпитализированы.9 апреля в Казани в квартире одного из домов на улице Габишева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате один мужчина погиб.12 марта ночью в многоквартирном жилом доме Воронежа взорвалась газовоздушная смесь, обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома эвакуировали 113 человек. В квартире, где произошло обрушение, были обнаружены двое погибших.14 февраля в городе Люберцы Московской области в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек, его госпитализировали.3 февраля вечером в Нижнем Новгороде в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами 80% тела. Через несколько дней он скончался.25 января в деревне Старый Погост Тверской области в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В помещении были разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна, нарушено потолочное перекрытие. В результате ЧП никто не пострадал.В ночь на 13 января в селе Троицкое на Сахалине из-за скачка давления газа синхронно возник пожар в двух квартирах двух домов. В одной квартире загорелась газовая колонка, из-за чего произошел пожар на площади 18 квадратных метров. В квартире другого дома взорвался газовый бойлер с последующим возгоранием на площади 9 квадратных метров. В результате ЧП было эвакуировано 20 человек. Одна пострадавшая жительница была госпитализирована.7 января стало известно, что в многоквартирном доме в Пензе произошел взрыв газа. Несущие конструкции и крыша дома не были повреждены. В результате происшествия погибли два человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

сахалин

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, московская область (подмосковье)