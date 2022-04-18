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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году - РИА Новости, 18.04.2022

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году

Федеральная служба безопасности России сообщила, что на территории Карачаево-Черкесской республики была пресечена подготовка террористического акта. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:50

2022-04-18T10:50

2022-04-18T10:50

справки

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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18 апреля Федеральная служба безопасности России сообщила, что на территории Карачаево-Черкесской республики была пресечена подготовка террористического акта.По данным силовиков, в Черкесске были задержаны трое граждан России, осуществлявших подготовку теракта в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство". Отмечается, что по адресу проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схема с объектом террористического устремления, средства связи с террористическим контентом, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) о планируемом преступлении.15 апреля ФСБ сообщила о задержании на территории Калужской области четырех членов исламистской ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России), один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона. В тайнике подозреваемых сотрудники обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, а в изъятых гаджетах – инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися на Ближнем Востоке террористами.13 апреля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что ставропольские правоохранители задержали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), который планировал теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. В ведомстве добавили, что на месте задержания обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, с помощью которых можно изготовить самодельное взрывное устройство.23 марта в пресс-службах СК РФ и ФСБ России сообщили, что спецслужбы в Норильске (Красноярский край) пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России). По данным СК и ФСБ, 23 и 24 февраля 25-летний житель Норильска разместил в своем Telegram-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России), а также видео с призывами к терактам. В ходе обысков у мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России), а также рукописный текст с присягой на верность главарю террористской организации. Согласно объяснению задержанного, он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края.27 февраля в Калужской области российские спецслужбы предотвратили нападение террориста. В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур. Подозреваемый дал признательные показания. 23 февраля стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт в православном храме в Крыму, организованный сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства. ФСБ России изъяла у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства. 11 января в Тверской области ФСБ России предотвратила теракт молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (лидер "М.К.У.", живет на Украине) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)