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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2020-2021 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2020-2021 годах

в городе Усолье-Сибирское Иркутской области загорелась кровля в административном здании мебельной фабрики. Площадь пожара составила три тысячи квадратных... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:09

2021-04-30T11:09

2021-04-30T11:09

россия

справки

происшествия

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202130 апреля в городе Усолье-Сибирское Иркутской области загорелась кровля в административном здании мебельной фабрики. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 72 человека, еще пять человек были спасены звеном газодымозащитной службы. 29 апреля в городском округе Коломна Московской области произошел пожар в здании цеха по производству переносных холодильников. Загорелась кровля по всей площади производства. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из горящего цеха были эвакуированы пять человек. 12 апреля в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.9 апреля в Волгограде загорелась крыша цеха по производству дроби. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. 1 апреля в подмосковных Бронницах загорелось предприятие по производству детских площадок. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. 25 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом. 25 января вечером в Уфе произошел пожар на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". На открытой площадке горели две емкости с нефтепродуктами. При пожаре высота горения факела на выходном трубопроводе достигала пяти метров. Пожар был ликвидирован утром 26 января. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал, он отравился продуктами горения.1 января в Самаре загорелось здание заводоуправления подшипникового завода. В результате пожара обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. 202019 ноября в Алтайском районе Хакасии произошел пожар на территории частного предприятия. Огонь вспыхнул в бытовом помещении. В результате пожара погибли четыре человека. 17 ноября в Челябинске пожар вспыхнул на предприятии по производству пластиковых окон. Огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли, еще четверо пострадали. 13 ноября в Санкт-Петербурге загорелось производственное здание на территории бывшего завода ЛЭМЗ (Ленинградский электромеханический завод). Пожару присвоили второй повышенный номер сложности, затем его подняли до третьего. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, огонь охватил третий и четвертый этажи. Были эвакуированы четыре человека. В 06.00 14 ноября возгорание ликвидировали. Днем 14 ноября поступило сообщение о повторном пожаре. В производственном здании происходило горение на кровле на площади 60 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано. 22 августа в Башкирии в городе Давлеканово загорелась кровля кирпичного завода. Площадь пожара составила около шести тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 46 человек и 16 единиц техники.30 июня в Богучанском районе Красноярского края на территории деревообрабатывающего предприятия загорелись отходы лесообработки. Площадь пожара составила 2 гектара. Существовала угроза распространения огня на большую площадь. К месту происшествия был направлен пожарный поезд. 1 июля пожар был потушен. По данным МЧС, к его тушению были привлечены 31 человек и девять единиц техники. 19 мая на территории промышленной зоны в населенном пункте Чунский Иркутской области вспыхнул крупный пожар на предприятии по производству деревянных паллет. Возгорание удалось ликвидировать на площади более двух тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекались 26 человек и 9 единиц техники. 11 мая на территории промышленного предприятия в подмосковном Чехове загорелись отходы переработки резины на площади порядка 500 квадратных метров. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Возгорание было потушено.5 мая в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области возник пожар на фабрике нетканых материалов. Огонь распространился на площади 1,1 тысячи квадратных метров, полностью обрушилась кровля в одном из горевших одноэтажных зданий площадью 1,6 тысячи квадратных метров.29 марта в поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области произошел крупный пожар на предприятии по производству древесных плит. Его площадь составила одна тысяча квадратных метров. К тушению возгорания был привлечен пожарный поезд.21 марта в подмосковном Дмитрове произошло возгорание на территории Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ). Площадь пожара составила 33 тысячи квадратных метров. К тушению огня было привлечено 153 человека и 56 единиц техники, задействован вертолет К-32 и пожарный поезд. 14 февраля в Челябинске в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте возник крупный пожар. Огонь распространился на административное здание – загорелся мансардный этаж на площади 400 квадратных метров, пожар обрушил кровлю на площади 800 квадратных метров. Площадь возгорания составила 2900 квадратных метров. 9 февраля вечером на мебельной фабрике в городе Радужный Владимирской области произошел крупный пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько часов открытое горение было ликвидировано.11 января произошел взрыв пылевоздушной смеси с последующим горением в производственном цехе по переработке зерна в муку на комбикормовом заводе в селе Беленькое Белгородской области. Пострадали пять человек, один из пострадавших позже скончался в больнице. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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