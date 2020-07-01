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В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края потушен на площади 2 гектара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:39
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
богучанский район
происшествия
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красноярский край
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, богучанский район, происшествия

В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

07:39 01.07.2020
89
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края потушен на площади 2 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании во вторник в поселке Октябрьский отходов лесообработки и штабелей леса на территории деревообрабатывающего предприятия на площади 2 гектара. Существовала угроза распространения огня на большую площадь. К месту происшествия был направлен пожарный поезд. Кроме того, приведен в готовность вертолет Ми-8.
"Богучанский район, поселок Октябрьский, пожар ликвидирован в 10.40 (6.40 мск) на площади 2 гектара", - сказал представитель главка.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 31 человек и девять единиц техники.
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайБогучанский районПроисшествия
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