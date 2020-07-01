https://ria.ru/20200701/1573719956.html
В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края потушен на площади 2 гектара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:39
2020-07-01T07:39
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
богучанский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573679003_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_dece81e762bc2d1bad9d7df7f76082af.jpg
https://ria.ru/20200630/1573712807.html
красноярский край
богучанский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573679003_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_dece81e762bc2d1bad9d7df7f76082af.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573679003_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_337fa1a710f12f71bae841c6ee41e22b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573679003_0:0:960:960_1400x0_80_0_0_a2d0107055eb9844dd056f5c8d4333e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, богучанский район, происшествия