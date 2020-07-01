В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

Ранее сообщалось о возгорании во вторник в поселке Октябрьский отходов лесообработки и штабелей леса на территории деревообрабатывающего предприятия на площади 2 гектара. Существовала угроза распространения огня на большую площадь. К месту происшествия был направлен пожарный поезд. Кроме того, приведен в готовность вертолет Ми-8.