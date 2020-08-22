https://ria.ru/20200822/pozhar-1576154004.html

В Башкирии загорелся кирпичный завод

Кровля кирпичного завода загорелась в Башкирии, площадь пожара составляет около 6 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС на своей странице в Telegram. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T16:20

2020-08-22T16:20

2020-08-22T18:10

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Кровля кирпичного завода загорелась в Башкирии, площадь пожара составляет около 6 тысяч квадратных метров, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> на своей странице в Telegram.Сообщается, что в субботу в 14.30 мск поступила информация о пожаре в городе <a href="http://ria.ru/location_Davlekanovo/" target="_blank" data-auto="true">Давлеканово</a> на улице Рабочая, 25, на предприятии "Кирпичный завод".По данным спасателей, горит кровля. В 14.38 (мск) объявлен ранг пожара номер два, в 14.59 (мск) - номер три."Площадь пожара – порядка шести тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 46 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20200722/1574735894.html

республика башкортостан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тушение горящего кирпичного завода в Башкирии. Кадры МЧС Тушение горящего кирпичного завода в Башкирии. Кадры МЧС 2020-08-22T16:20 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия