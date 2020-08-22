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В Башкирии загорелся кирпичный завод
Кровля кирпичного завода загорелась в Башкирии, площадь пожара составляет около 6 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС на своей странице в Telegram. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T16:20
2020-08-22T18:10
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Кровля кирпичного завода загорелась в Башкирии, площадь пожара составляет около 6 тысяч квадратных метров, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> на своей странице в Telegram.Сообщается, что в субботу в 14.30 мск поступила информация о пожаре в городе <a href="http://ria.ru/location_Davlekanovo/" target="_blank" data-auto="true">Давлеканово</a> на улице Рабочая, 25, на предприятии "Кирпичный завод".По данным спасателей, горит кровля. В 14.38 (мск) объявлен ранг пожара номер два, в 14.59 (мск) - номер три."Площадь пожара – порядка шести тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 46 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20200722/1574735894.html
республика башкортостан
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РИА Новости
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Тушение горящего кирпичного завода в Башкирии. Кадры МЧС
Тушение горящего кирпичного завода в Башкирии. Кадры МЧС
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Башкирии загорелся кирпичный завод

16:20 22.08.2020 (обновлено: 18:10 22.08.2020)
0
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Кровля кирпичного завода загорелась в Башкирии, площадь пожара составляет около 6 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС на своей странице в Telegram.
Сообщается, что в субботу в 14.30 мск поступила информация о пожаре в городе Давлеканово на улице Рабочая, 25, на предприятии "Кирпичный завод".
По данным спасателей, горит кровля. В 14.38 (мск) объявлен ранг пожара номер два, в 14.59 (мск) - номер три.
"Площадь пожара – порядка шести тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 46 человек и 16 единиц техники.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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