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В Челябинске после пожара на предприятии нашли тело второго погибшего
В Челябинске после пожара на предприятии нашли тело второго погибшего
Тело второго погибшего нашли под завалами в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:39
2020-11-17T17:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Тело второго погибшего нашли под завалами в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра ГУМЧС России по Челябинской области, в 15.20 (13.20 мск) поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру в производственном здании по адресу: Челябинск, улица Демидовская. По прибытии на место обнаружено, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем рабочем. Пожар потушен."Тело еще одного погибшего извлекли. Погибших двое, пострадали трое", - сказал представитель ГУМЧС.Он уточнил, что со слов очевидцев, больше людей в цехе находиться не должно.На ликвидации происшествия работали 169 человек, 41 единица техники, в том числе от МЧС России – 79 человек личного состава и 21 единица техники.По данным горадминистрации, троих пострадавших госпитализировали в горбольницу №6.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, челябинск, происшествия

В Челябинске после пожара на предприятии нашли тело второго погибшего

17:39 17.11.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиПожар в производственном здании в Челябинске
Пожар в производственном здании в Челябинске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Тело второго погибшего нашли под завалами в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по Челябинской области, в 15.20 (13.20 мск) поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру в производственном здании по адресу: Челябинск, улица Демидовская. По прибытии на место обнаружено, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем рабочем. Пожар потушен.
"Тело еще одного погибшего извлекли. Погибших двое, пострадали трое", - сказал представитель ГУМЧС.
Он уточнил, что со слов очевидцев, больше людей в цехе находиться не должно.
На ликвидации происшествия работали 169 человек, 41 единица техники, в том числе от МЧС России – 79 человек личного состава и 21 единица техники.
По данным горадминистрации, троих пострадавших госпитализировали в горбольницу №6.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьЧелябинскПроисшествия
 
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