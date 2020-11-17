https://ria.ru/20201117/pozhar-1585049625.html

В Челябинске после пожара на предприятии нашли тело второго погибшего

В Челябинске после пожара на предприятии нашли тело второго погибшего

Тело второго погибшего нашли под завалами в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:39

2020-11-17T17:39

2020-11-17T17:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Тело второго погибшего нашли под завалами в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра ГУМЧС России по Челябинской области, в 15.20 (13.20 мск) поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру в производственном здании по адресу: Челябинск, улица Демидовская. По прибытии на место обнаружено, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем рабочем. Пожар потушен."Тело еще одного погибшего извлекли. Погибших двое, пострадали трое", - сказал представитель ГУМЧС.Он уточнил, что со слов очевидцев, больше людей в цехе находиться не должно.На ликвидации происшествия работали 169 человек, 41 единица техники, в том числе от МЧС России – 79 человек личного состава и 21 единица техники.По данным горадминистрации, троих пострадавших госпитализировали в горбольницу №6.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585024312.html

челябинская область

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, челябинск, происшествия