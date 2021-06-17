https://ria.ru/20210617/pozhar-1737448128.html
В Челябинской области загорелась птицефабрика
В Челябинской области загорелась птицефабрика - РИА Новости, 17.06.2021
В Челябинской области загорелась птицефабрика
Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:48
2021-06-17T17:48
2021-06-17T18:15
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В поселке Рощино происходит горение кровли и внутри здания птицефабрики. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, внутри горящего здания людей нет, информация о пострадавших уточняется. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.В поселке Рощино находится птицефабрика "Равис" - крупный агрохолдинг, один из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России.
https://ria.ru/20210617/rezervuar-1737434334.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Пожар на птицефабрике в Челябинской области
Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.
2021-06-17T17:48
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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челябинская область, происшествия
В Челябинской области загорелась птицефабрика
17:48 17.06.2021 (обновлено: 18:15 17.06.2021)
В Челябинской области загорелась птицефабрика на площади четыре тысячи квадратных метров