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В Челябинской области загорелась птицефабрика

В Челябинской области загорелась птицефабрика - РИА Новости, 17.06.2021

В Челябинской области загорелась птицефабрика

Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:48

2021-06-17T17:48

2021-06-17T18:15

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В поселке Рощино происходит горение кровли и внутри здания птицефабрики. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, внутри горящего здания людей нет, информация о пострадавших уточняется. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.В поселке Рощино находится птицефабрика "Равис" - крупный агрохолдинг, один из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России.

https://ria.ru/20210617/rezervuar-1737434334.html

челябинская область

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2021

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Пожар на птицефабрике в Челябинской области Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники. 2021-06-17T17:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, происшествия