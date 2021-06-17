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В Челябинской области загорелась птицефабрика
В Челябинской области загорелась птицефабрика - РИА Новости, 17.06.2021
В Челябинской области загорелась птицефабрика
Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:48
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челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В поселке Рощино происходит горение кровли и внутри здания птицефабрики. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, внутри горящего здания людей нет, информация о пострадавших уточняется. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.В поселке Рощино находится птицефабрика "Равис" - крупный агрохолдинг, один из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России.
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Пожар на птицефабрике в Челябинской области
Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.
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челябинская область, происшествия
В Челябинской области загорелась птицефабрика
17:48 17.06.2021 (обновлено: 18:15 17.06.2021)
 

В Челябинской области загорелась птицефабрика на площади четыре тысячи квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В поселке Рощино происходит горение кровли и внутри здания птицефабрики. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, внутри горящего здания людей нет, информация о пострадавших уточняется. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.
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В поселке Рощино находится птицефабрика "Равис" - крупный агрохолдинг, один из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России.
 
Челябинская областьПроисшествия
 
 
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