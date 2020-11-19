https://ria.ru/20201119/pozhar-1585279884.html

В Хакасии четыре человека погибли при пожаре на предприятии

В Хакасии четыре человека погибли при пожаре на предприятии

Четыре человека погибли при пожаре на предприятии в Алтайском районе Хакасии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T06:25

2020-11-19T06:25

2020-11-19T06:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика хакасия

алтайский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре на предприятии в Алтайском районе Хакасии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 5.26 (01.26 мск). Пожарные прибыли через восемь минут на место пожара. В бытовом помещении было сильное задымление, горели вещи на площади 5 квадратных метров. Внутри огнеборцы обнаружили погибших мужчин.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html

республика хакасия

алтайский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, алтайский район, происшествия