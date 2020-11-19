Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/pozhar-1585279884.html
В Хакасии четыре человека погибли при пожаре на предприятии
В Хакасии четыре человека погибли при пожаре на предприятии
Четыре человека погибли при пожаре на предприятии в Алтайском районе Хакасии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:25
2020-11-19T06:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
алтайский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6424ecc4f89bfa0ce53392a26f62cd75.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре на предприятии в Алтайском районе Хакасии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 5.26 (01.26 мск). Пожарные прибыли через восемь минут на место пожара. В бытовом помещении было сильное задымление, горели вещи на площади 5 квадратных метров. Внутри огнеборцы обнаружили погибших мужчин.
https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html
республика хакасия
алтайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bd641e3a481f4d866def5f527a38e31d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, алтайский район, происшествия

В Хакасии четыре человека погибли при пожаре на предприятии

06:25 19.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре на предприятии в Алтайском районе Хакасии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня утром в Алтайском районе на территории частного предприятия произошел пожар с трагическими последствиями, погибли четыре человека. По предварительной версии к пожару привели нарушения при использовании электрооборудования. Причину и обстоятельства гибели устанавливают следственные органы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 5.26 (01.26 мск). Пожарные прибыли через восемь минут на место пожара. В бытовом помещении было сильное задымление, горели вещи на площади 5 квадратных метров. Внутри огнеборцы обнаружили погибших мужчин.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 20:58
В Красноярском крае при пожаре погибли пять детей и один взрослый
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ХакасияАлтайский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского
10:16Курс рубля снизился к доллару и евро
10:14Главврача медицинского центра Читы уволили за плохую работу в пандемию
10:14Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
10:12Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
Лента новостейМолния