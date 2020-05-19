В Иркутской области вспыхнул крупный пожар на предприятии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул на предприятии по производству деревянных паллет на территории промышленной зоны в населенном пункте Чунский Иркутской области, возгорание удалось ликвидировать на площади более 2 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.