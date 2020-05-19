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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:20
https://ria.ru/20200519/1571661263.html
В Иркутской области вспыхнул крупный пожар на предприятии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Иркутской области вспыхнул крупный пожар на предприятии

11:17 19.05.2020 (обновлено: 11:20 19.05.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул на предприятии по производству деревянных паллет на территории промышленной зоны в населенном пункте Чунский Иркутской области, возгорание удалось ликвидировать на площади более 2 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В промышленной зоне микрорайона Северный загорелась кровля одноэтажного ... здания по производству деревянный паллет. Пожар удалось полностью ликвидировать на площади 2115 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий возгорания привлекались 26 человек и 9 единиц техники.
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Распространение нового коронавирусаИркутская областьПроисшествия
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