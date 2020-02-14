В Челябинске ликвидировали открытое горение в цехе

Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в цехе по производству пластиковой посуды в Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске на площади 2900 "квадратов", в тушении пожара задействованы более 100 человек, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Как сообщало МЧС РФ, в пятницу в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске произошел пожар - пожару присвоен четвертый номер сложности. В 15.50 (13.50 мск) объявлена локализация возгорания на площади 2900 квадратных метров.

По данным пресс-центра ГУМЧС, в ходе пожара обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров (на тот момент общая площадь пожара составляла 2500 "квадратов"), а также огонь распространился на административное здание: горел мансардный этаж на площади 400 квадратных метров. На место направлен пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги (две цистерны объемом 64 т воды и 5,6 т пенообразователя).

"Ликвидация открытого горения зарегистрирована в 16.37 (14.37 мск) на площади 2900 квадратных метров", - говорится в сообщении.