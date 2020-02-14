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В Челябинске ликвидировали открытое горение в цехе
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РИА Новости

В Челябинске ликвидировали открытое горение в цехе

15:08 14.02.2020 (обновлено: 15:20 14.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске на площади 2900 "квадратов", в тушении пожара задействованы более 100 человек, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщало МЧС РФ, в пятницу в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске произошел пожар - пожару присвоен четвертый номер сложности. В 15.50 (13.50 мск) объявлена локализация возгорания на площади 2900 квадратных метров.
По данным пресс-центра ГУМЧС, в ходе пожара обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров (на тот момент общая площадь пожара составляла 2500 "квадратов"), а также огонь распространился на административное здание: горел мансардный этаж на площади 400 квадратных метров. На место направлен пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги (две цистерны объемом 64 т воды и 5,6 т пенообразователя).
"Ликвидация открытого горения зарегистрирована в 16.37 (14.37 мск) на площади 2900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечено 136 человек и 42 единицы техники, в том числе от МЧС России – 102 человека и 28 единиц техники, уточняется в сообщении.
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Вчера, 13:58
Пожарный поезд направили к горящему цеху в Челябинске
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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