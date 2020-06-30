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В Красноярском крае вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии
Отходы лесообработки горят на площади два гектара на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края, существует угроза... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:35
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
богучанский район
происшествия
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красноярский край
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353
60
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, богучанский район, происшествия

В Красноярском крае вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии

11:34 30.06.2020 (обновлено: 13:35 30.06.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отходы лесообработки горят на площади два гектара на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края, существует угроза распространения огня, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Октябрьский на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар отходов лесопиления и штабелей леса, по предварительной информации, на площади 2 гектара", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что есть угроза распространения огня на большую площадь. К месту происшествия направлен пожарный поезд. Кроме того, приводится в готовность вертолет Ми-8. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 31 человек и девять единиц техники.
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайБогучанский районПроисшествия
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