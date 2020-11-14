https://ria.ru/20201114/pozhar-1584638964.html

В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода

В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода

Пожар вновь возник в здании бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:44

2020-11-14T16:44

2020-11-14T16:44

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_01bc07379df24e9a15264063bd17afd8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Пожар вновь возник в здании бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.Вечером в пятницу поступило сообщение о пожаре в производственном здании на территории бывшего завода ЛЭМЗ по адресу Петергофское шоссе, 73. В 19.47 пожару присвоили второй повышенный номер сложности, а в 20.08 подняли до третьего. Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. Пожар в производственном здании охватил третий и четвертый этажи. Были эвакуированы четыре человека. В 23.20 пожар был локализован, в 06.00 14 ноября возгорание ликвидировали.Сообщение о повторном пожаре в здании на Петергофском шоссе, дом 73 поступило в субботу в 13.46 мск. В производственном здании происходило горение на кровле на площади 60 квадратных метров."В 14.21 пожар локализован, ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до №1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении ГУМЧС.

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия