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В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека
В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:52
2020-11-17T14:52
2020-11-17T14:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 14.34 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
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челябинск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия