https://ria.ru/20201117/pozhar-1585007921.html

В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека

В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:52

2020-11-17T14:52

2020-11-17T14:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b51d452e9c3552225dad44beb4b9331d.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 14.34 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20201115/pozhar-1584745506.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия