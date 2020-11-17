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В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека
В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:52
2020-11-17T14:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 14.34 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия

В Челябинске при пожаре на предприятии пострадали четыре человека

14:52 17.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 14.34 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
Пожар в Юхновском районе, деревне Катилово, Калужский области - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 21:47
В Калужской области два человека погибли при пожаре
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
 
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