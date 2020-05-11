В подмосковном Чехове загорелись отходы переработки резины

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отходы переработки резины вспыхнули на площади порядка 500 квадратных метров на территории промышленного предприятия в подмосковном Чехове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 13.11 поступило сообщение о возгорании отходов от переработки резины на открытой площадке завода по адресу: улица Чехова, дом 20Б", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Обстоятельства возгорания уточняются.