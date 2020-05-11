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2020-05-11T14:11
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В подмосковном Чехове загорелись отходы переработки резины
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РИА Новости

В подмосковном Чехове загорелись отходы переработки резины

14:11 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отходы переработки резины вспыхнули на площади порядка 500 квадратных метров на территории промышленного предприятия в подмосковном Чехове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 13.11 поступило сообщение о возгорании отходов от переработки резины на открытой площадке завода по адресу: улица Чехова, дом 20Б", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Обстоятельства возгорания уточняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧеховПроисшествия
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