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Один из пострадавших при ЧП на заводе под Белгородом умер в больнице
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РИА Новости

Один из пострадавших при ЧП на заводе под Белгородом умер в больнице

20:22 24.01.2020
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© Фото : СУСК РФ по Белгородской областиПоследствия хлопок пылевоздушной смеси в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. 12 января 2019
Последствия хлопок пылевоздушной смеси в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. 12 января 2019
© Фото : СУСК РФ по Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 24 янв – РИА Новости. Получивший ожоги 95% тела в результате взрыва пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области скончался в больнице, сообщил в пятницу РИА Новости представитель облправительства.
Взрыв пылевоздушной смеси с последующим горением произошел вечером 11 января в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы в ЦРБ с ожогами, затем их перевели в реанимацию областного ожогового центра, а после двоих пострадавших перевезли в институт имени Вишневского в Москве.
Состояние одного из пострадавших, которые оставались в Белгороде, оценивалось как тяжелое - мужчина 1986 года рождения получил ожог около 95% тела.
"Пострадавший скончался сегодня утром в ожоговом центре Белгородской областной больницы. Он был нетранспортабельный", - сказал собеседник агентства.
Следственное управление СК РФ по Белгородской области в пятницу объявило, что не усмотрело признаков преступления в истории с взрывом пылевоздушной смеси на заводе.
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