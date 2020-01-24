Один из пострадавших при ЧП на заводе под Белгородом умер в больнице

Взрыв пылевоздушной смеси с последующим горением произошел вечером 11 января в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы в ЦРБ с ожогами, затем их перевели в реанимацию областного ожогового центра, а после двоих пострадавших перевезли в институт имени Вишневского в Москве.