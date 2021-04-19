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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах

РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T23:09

2021-04-19T23:09

2021-04-19T23:09

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

происшествия

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202119 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области взорвался газ, пострадали три человека. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По словам источника в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, предварительно, обрушились семь квартир. Один человек погиб.19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали. 7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести.1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек.23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было.9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. В результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.202021 ноября в городе Кушва Свердловской области в частном жилом доме на двух хозяев произошел хлопок газа. Газоснабжение в указанном доме централизованное. В результате происшествия пострадал один человек. Были также выбиты стекла в окнах квартиры дома, образовались трещины на несущей стене.15 ноября в Назрановском районе Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме. В результате пострадала беременная хозяйка дома. 20 ноября пострадавшая скончалась. Медикам удалось спасти ребенка женщины.4 ноября в Челябинске произошло возгорание бытового газа в одном из частных домов Металлургического района. В ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении.28 октября в деревне Метелева под Тюменью в частном доме взорвался газ. Пожар охватил три жилых дома. В результате ЧП пять человек пострадали, один из них был госпитализирован в состоянии средней тяжести.27 октября в Волгограде при проверке газового котла в новостройке произошел взрыв, в результате которого ожоги получили три человека: 23-летняя хозяйка квартиры и специалисты газовой компании и обслуживающей организации. Хозяйка квартиры, по информации комитета здравоохранения региона, в тяжелом состоянии оказалась в реанимации, 14 ноября она скончалась.20 октября в Саратове в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа. Возник пожар. В результате ЧП была разрушена межквартирная перегородка. Пожилую хозяйку квартиры госпитализировали. 27 сентября в городе Донской Тульской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газа. В результате ЧП была повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек. 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего здания вывели 13 человек, эвакуация продолжается. На месте работают пожарные. 21 августа в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. 18 июля в квартире на первом этаже двухэтажного дома в городе Баксан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже скончался в больнице. 17 июля в городе Барабинск Новосибирской области в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате. 11 июля взорвался газ в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. 10 июля в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения обрушились перекрытия первого этажа. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. 9 июля произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в городе Вышний Волочек Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина. 29 июня на третьем этаже дома в Москве после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. 21 июня в многоквартирном жилом доме в Самаре произошел хлопок газа, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека. В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей. 4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Взорвалась газовая колонка. В результате инцидента во втором подъезде здания обрушились квартиры с пятого по третий этаж. Всего были повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. Погибли три человека, пострадали десять. 20 марта в центре Перми в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице. 22 февраля в трехэтажном жилом доме в городе Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали. 15 января в квартире двухэтажного жилого дома в городе Уфа республики Башкортостан произошел взрыв бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания. Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок. 2 января на третьем этаже многоэтажного дома в Тверской области произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки, происшествия