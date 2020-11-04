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В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме
В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:23
2020-11-04T16:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Возгорание бытового газа произошло в среду в одном из частных домов Металлургического района, в ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pozhar-1582992319.html
россия
челябинск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме

16:23 04.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Возгорание бытового газа произошло в среду в одном из частных домов Металлургического района, в ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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