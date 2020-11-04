https://ria.ru/20201104/chelyabinsk-1583038493.html
В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме
В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:23
2020-11-04T16:23
2020-11-04T16:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Возгорание бытового газа произошло в среду в одном из частных домов Металлургического района, в ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pozhar-1582992319.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия