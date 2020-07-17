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В Новосибирской области четыре человека пострадали при двух взрывах газа
Четыре человека пострадали в пятницу в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Барабинск и Куйбышев, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
барабинск
куйбышев
новосибирская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барабинск, куйбышев, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области четыре человека пострадали при двух взрывах газа

11:37 17.07.2020
132
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в пятницу в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Барабинск и Куйбышев, сообщает областной главк МЧС.
"Сразу два случая хлопка бытового газа в жилье произошли в регионе 17 июля, на которых пострадали в общей сложности четыре человека. Предварительная причина происшествий – нарушение эксплуатации газового оборудования", - сообщили в спасательном ведомстве.
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Так, в городе Барабинск инцидент произошел в частном доме, в результате чего пострадали двое взрослых и пятнадцатилетний подросток. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате.
"По предварительной информации, взрослые, распивая алкогольные напитки, кипятили воду на газовой плите и закурили. Медики госпитализировали в центральную районную больницу мужчину и подростка с ожогами различной степени тяжести, второй мужчина от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.
Тем временем в городе Куйбышев из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования при приготовлении пищи пострадала женщина 1937 года рождения, которую госпитализировали в центральную районную больницу.
"Происшествие произошло в квартире двухэтажного шестнадцатиквартирного дома. Нарушено остекление, повреждена межкомнатная дверь, припаркованный у дома автомобиль. В настоящее время администрация проводит оценку последствий происшествия", - рассказали в ГУМЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БарабинскКуйбышевНовосибирская областьПроисшествия
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