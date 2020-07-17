В Новосибирской области четыре человека пострадали при двух взрывах газа

"Сразу два случая хлопка бытового газа в жилье произошли в регионе 17 июля, на которых пострадали в общей сложности четыре человека. Предварительная причина происшествий – нарушение эксплуатации газового оборудования", - сообщили в спасательном ведомстве.

Так, в городе Барабинск инцидент произошел в частном доме, в результате чего пострадали двое взрослых и пятнадцатилетний подросток. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате.