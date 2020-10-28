https://ria.ru/20201028/gaz-1581945690.html

В Тюменской области в частном доме взорвался газ

Газ взорвался в частном доме под Тюменью, пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:43

2020-10-28T15:43

2020-10-28T15:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Газ взорвался в частном доме под <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюменью</a>, пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>."В частном доме под Тюменью взорвался газ. ЧП произошло в (деревне) Метелева. В частном секторе загорелось сразу три дома. Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> все уже потушили. Одну пациентку в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную клиническую больницу № 2. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь. К медикам обращались еще четыре человека", - говорится в сообщении.В микрорайоне отключили газ. Специалисты газовой службы проводят диагностику и обходят дома. В причинах происшествия разбираются следователи, уточняет пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/gaz-1581836434.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия