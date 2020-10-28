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В Тюменской области в частном доме взорвался газ
Газ взорвался в частном доме под Тюменью, пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:43
2020-10-28T15:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Газ взорвался в частном доме под <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюменью</a>, пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>."В частном доме под Тюменью взорвался газ. ЧП произошло в (деревне) Метелева. В частном секторе загорелось сразу три дома. Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> все уже потушили. Одну пациентку в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную клиническую больницу № 2. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь. К медикам обращались еще четыре человека", - говорится в сообщении.В микрорайоне отключили газ. Специалисты газовой службы проводят диагностику и обходят дома. В причинах происшествия разбираются следователи, уточняет пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/gaz-1581836434.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия

В Тюменской области в частном доме взорвался газ

15:43 28.10.2020 (обновлено: 15:49 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Газ взорвался в частном доме под Тюменью, пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба губернатора Тюменской области.
"В частном доме под Тюменью взорвался газ. ЧП произошло в (деревне) Метелева. В частном секторе загорелось сразу три дома. Сотрудники МЧС все уже потушили. Одну пациентку в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную клиническую больницу № 2. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь. К медикам обращались еще четыре человека", - говорится в сообщении.
В микрорайоне отключили газ. Специалисты газовой службы проводят диагностику и обходят дома. В причинах происшествия разбираются следователи, уточняет пресс-служба.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьПроисшествия
 
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