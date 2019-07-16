Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T20:48Z
https://ria.ru/20190716/1556565729.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148113/95/1481139518_0:0:3237:1821_1036x0_80_0_0_5e113505efb2fbf47ed870abdfcf39c2.jpg
РИА Новости

Биография Урсулы фон дер Ляйен

Вчера, 20:48
375
© AP Photo / Markus SchreiberУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
Немецкий политик Урсула фон дер Ляйен (Ursula Gertrud von der Leyen) родилась 8 октября 1958 года в городе Иксель (Бельгия).
В 1971 окончила Европейскую школу Брюсселя. С 1971 по 1976 год проходила обучение в гимназии, специализирующейся на математике и естествознании, в городе Лерте (Германия).
В 1976 году изучала археологию в университете Геттингена (Германия), с 1977 по 1980 год – экономику в университетах Геттингена и Мюнстера, в 1978 году посещала занятия в Лондонской школе экономики и политических наук.
В период с 1980 по 1987 год изучала медицину в высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень в области медицины. Магистр в области общественного здравоохранения (2001).
В 1988-1992 годы Урсула фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера.
В 1992 году переехала в Стэнфорд (штат Калифорния, США), где проживала до 1996 года.
В 1995 году занималась анализом рынка в администрации больницы Стэнфордского университета.
С 1998 года по 2002 годы была преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера (Medizinische Hochschule Hannover, MHH).
В 1990 году Урсула фон дер Ляйен стала членом Христианско-демократического союза Германии (ХДС). С 1999 года входила в рабочую группу врачей ХДС в Нижней Саксонии.
С 2001 по 2004 год занимала различные должности в регионе Ганновер – была членом Ганноверской региональной ассамблеи, председателем комитета по здравоохранению, членом городского совета Зенде и др.
В 2003 году была избрана в парламент Нижней Саксонии, с марта 2003 года по ноябрь 2005 года занимала должность министра социальных дел по делам женщин, семьи и здоровья Нижней Саксонии.
С 2005 по 2009 год – федеральный министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.
В октябре 2009 года стала членом Бундестага (парламента) в Германии.
С 2009 по 2013 год занимала должность федерального министра труда и социальных дел.
В ноябре 2010 года занимала должность заместителя председателя ХДС.
17 декабря 2013 года была назначена министром обороны ФРГ, став первой женщиной на этом посту.
2 июля 2019 года кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была предложена на пост главы Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен замужем, у нее семеро детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
512002
Обсудить 0
Отставки и назначения - НовостиГерманияБельгияСправки
Рекомендуем
Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
В ГД оценили возможность изменения политики ЕС после назначения дер Ляйен
РИА
Новости
Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен
Меркель поздравила фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен
Шарль Мишель поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Премьер Польши прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК
Лента
новостей
Урсула фон дер Ляйен
Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
В США задержали экс-президента Перу
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
В Совфеде прокомментировали назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в штаб-квартире МВФ
Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
На Украине завели дело в связи с дискредитацией партии Вакарчука
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
09:52В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
09:51Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
Лента новостейМолния