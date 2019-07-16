Биография Урсулы фон дер Ляйен

В 1971 окончила Европейскую школу Брюсселя. С 1971 по 1976 год проходила обучение в гимназии, специализирующейся на математике и естествознании, в городе Лерте (Германия).

В 1976 году изучала археологию в университете Геттингена (Германия), с 1977 по 1980 год – экономику в университетах Геттингена и Мюнстера, в 1978 году посещала занятия в Лондонской школе экономики и политических наук.

В период с 1980 по 1987 год изучала медицину в высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень в области медицины. Магистр в области общественного здравоохранения (2001).

В 1988-1992 годы Урсула фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера.

В 1992 году переехала в Стэнфорд (штат Калифорния, США), где проживала до 1996 года.

В 1995 году занималась анализом рынка в администрации больницы Стэнфордского университета.

С 1998 года по 2002 годы была преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера (Medizinische Hochschule Hannover, MHH).

В 1990 году Урсула фон дер Ляйен стала членом Христианско-демократического союза Германии (ХДС). С 1999 года входила в рабочую группу врачей ХДС в Нижней Саксонии.

С 2001 по 2004 год занимала различные должности в регионе Ганновер – была членом Ганноверской региональной ассамблеи, председателем комитета по здравоохранению, членом городского совета Зенде и др.

В 2003 году была избрана в парламент Нижней Саксонии, с марта 2003 года по ноябрь 2005 года занимала должность министра социальных дел по делам женщин, семьи и здоровья Нижней Саксонии.

С 2005 по 2009 год – федеральный министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.

В октябре 2009 года стала членом Бундестага (парламента) в Германии.

С 2009 по 2013 год занимала должность федерального министра труда и социальных дел.

В ноябре 2010 года занимала должность заместителя председателя ХДС.

17 декабря 2013 года была назначена министром обороны ФРГ, став первой женщиной на этом посту.

2 июля 2019 года кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была предложена на пост главы Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен замужем, у нее семеро детей.