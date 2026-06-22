Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.
- В своем посте Урсула фон дер Ляйен похвалила Кира Стармера за "усиление безопасности Европы и Украины".
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отставке премьера Британии Кира Стармера.
В своем посте она похвалила его за "усиление безопасности Европы и Украины".
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"Скатертью ему дорога. Худший премьер-министр, которого когда-либо видела Великобритания", — написал один из комментаторов.
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"Надеюсь, вы следующая на очереди", — отметил другой.
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"Париж и Брюссель горят, Европа рушится, уровень террора и изнасилований зашкаливает, а мы вынуждены читать эту чушь от неизбранного фашистского диктатора", — обрушился с критикой третий.
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"Забавно, что эта ведьма Урсула восхваляет худшего премьер-министра, которого видела Великобритания в новейшей истории. Неудивительно, ведь она сама такая же. Интересно, кто поддержит ее украинского карлика, отправляющего деньги британских налогоплательщиков в эту ужасную машину по отмыванию военных денег", — добавил еще один.
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"Вы оба заслуживаете тюрьмы", — высказался другой.
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"Да пошли вы к черту, только посмотрите на разрушения, которые вы причиняете Европе. Стармер сам хотел к этому присоединиться", — заключили читатели.
Ранее сегодня британский пермьер объявил об уходе с должности. Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.