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"Забавно, что эта ведьма Урсула восхваляет худшего премьер-министра, которого видела Великобритания в новейшей истории. Неудивительно, ведь она сама такая же. Интересно, кто поддержит ее украинского карлика, отправляющего деньги британских налогоплательщиков в эту ужасную машину по отмыванию военных денег", — добавил еще один.