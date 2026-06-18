Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен о якобы благоприятной ситуации на фронте для Украины.
- Комментаторы отметили, что поддержка Украины стоит ЕС больших денег и заметили нежелание европейских лидеров говорить о мире.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая оценила ситуацию на фронте как якобы благоприятную для Украины.
"Еще слишком рано, Дракула, но одно можно сказать наверняка: Владимир Зеленский играет с огнем, и теперь Россия ответит, и жалобы возобновятся", — написал один из комментаторов.
"И никаких разговоров о мире или договоренностях. Только о войне и эскалации конфликта", — высказался другой.
"Вся эта комедия продолжается только потому, что мы поддерживаем Украину на плаву, вливая в нее десятки миллиардов евро. Проблема в том, что у нас заканчиваются деньги", — напомнил третий.
"Вы совершенно бесполезны, более того, вы опасны для граждан ЕС", — поделился мнением еще один пользователь.
"Когда играешь с огнем, обжигаешься, а когда ложишься рядом с собаками, — подхватываешь блох. Наслаждайся последствиями, дорогая Урсула", — заключили читатели.
В четверг глава ЕК заявила о якобы сильном импульсе со стороны Украины, ситуация для которой "явно меняется".
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением ее целей.