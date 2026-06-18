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СМИ рассказали о внезапном ударе фон дер Ляйен по украинцам - РИА Новости, 18.06.2026
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09:28 18.06.2026
СМИ рассказали о внезапном ударе фон дер Ляйен по украинцам

Der Spiegel: фон дер Ляйен хочет ограничить въезд украинцев в ЕС

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила европейским лидерам письмо с предложениями по ужесточению правил приема украинских беженцев.
  • ЕК выступает за продление режима временной защиты для украинцев, но сфера действия этого механизма будет ограничена, чтобы не подрывать способность Киева к самообороне, в частности, может быть затруднен въезд мужчинам призывного возраста.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила европейским лидерам письмо с предложениями по ужесточению правил приема украинских беженцев, пишет Der Spiegel.
Отмечается, что ЕК выступает за продление режима временной защиты для украинцев, но сфера действия этого механизма будет ограничена, чтобы "не подрывать способность Киева к самообороне".
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"Это можно истолковать как указание на то, что в частности, будет затруднен въезд мужчинам призывного возраста", — говорится в материале
Чиновница не раскрыла подробности своего предложения.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.
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