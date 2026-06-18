СМИ рассказали о внезапном ударе фон дер Ляйен по украинцам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила европейским лидерам письмо с предложениями по ужесточению правил приема украинских беженцев.
- ЕК выступает за продление режима временной защиты для украинцев, но сфера действия этого механизма будет ограничена, чтобы не подрывать способность Киева к самообороне, в частности, может быть затруднен въезд мужчинам призывного возраста.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила европейским лидерам письмо с предложениями по ужесточению правил приема украинских беженцев, пишет Der Spiegel.
"Это можно истолковать как указание на то, что в частности, будет затруднен въезд мужчинам призывного возраста", — говорится в материале
Чиновница не раскрыла подробности своего предложения.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.