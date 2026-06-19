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Фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией - РИА Новости, 19.06.2026
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18:53 19.06.2026
Фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией

Фон дер Ляйен: ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.
  • Песков отметил, что Россия открыта к контактам с Европой, а позиция силы в диалоге с Россией неэффективна.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на закрытом заседании саммита ЕС, что сейчас наиболее подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает телеканал Euronews.
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что страна открыта к контактам с Европой. При этом Песков добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
"Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине", - говорится в публикации.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсудит с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
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