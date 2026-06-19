Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Olivier Matthys Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе

Фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

Песков отметил, что Россия открыта к контактам с Европой, а позиция силы в диалоге с Россией неэффективна.

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на закрытом заседании саммита ЕС, что сейчас наиболее подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на закрытом заседании саммита ЕС, что сейчас наиболее подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает телеканал Euronews

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что страна открыта к контактам с Европой. При этом Песков добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.

"Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине", - говорится в публикации.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсудит с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.