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"Это было непросто": Мадьяр в последний момент нанес удар по Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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01:19 19.06.2026
"Это было непросто": Мадьяр в последний момент нанес удар по Украине

Мадьяр настоял на удалении из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Киева

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что по его инициативе из декларации по итогам заседания Евросоюза был удален пункт об ускоренном вступлении Украины в ЕС.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС.
"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто", — написал он в соцсети Facebook*.
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В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом он подчеркивал, что Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".
В прошлую пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение.
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ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.

Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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