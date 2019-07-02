Германия не стала голосовать по кандидатуре Ляйен на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Германия формально воздержалась от голосования по кандидатуре министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, при этом персонально канцлер Ангела Меркель поддержала этот вариант, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост своего нового главы, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.