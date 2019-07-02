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РИА Новости

Германия не стала голосовать по кандидатуре Ляйен на пост главы ЕК

Вчера, 22:50
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Германия формально воздержалась от голосования по кандидатуре министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, при этом персонально канцлер Ангела Меркель поддержала этот вариант, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост своего нового главы, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.
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"Даже если Германия и воздержалась от голосования по кандидатуре главы ЕК в связи с некоторыми вопросами в рамках правительственной коалиции, персонально канцлер Ангела Меркель поддерживает весь пакет кандидатур", - сообщил Туск журналистам.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияДональд ТускГерманияВ мире
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