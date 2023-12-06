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Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes - РИА Новости, 06.12.2023
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15:30 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zhenschiny-1914138177.html
Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes
Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes - РИА Новости, 06.12.2023
Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:30
2023-12-06T15:30
в мире
сша
италия
урсула фон дер ляйен
кристин лагард
камала харрис
еврокомиссия
европейский центральный банк
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. Согласно списку, опубликованному на сайте журнала, вторую строку в рейтинге занимает глава ЕЦБ Кристин Лагард, в тройку наиболее влиятельных женщин вошла также вице-президент США Камала Харрис, за ней следуют премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт. Глава минфина США Джанет Йеллен занимает 27-е место в рейтинге, американская актриса, телеведущая Опра Уинфри - 31-е, американская певица Бейонсе находится на 36-м месте. Замыкает список из 100 позиций кукла Барби. Как отмечает Forbes, рейтинг влияния составлен на основе таких параметров, как богатство, медийность, воздействие на общественное мнение и сферы влияния.
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
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в мире, сша, италия, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, камала харрис, еврокомиссия, европейский центральный банк, forbes
В мире, США, Италия, Урсула фон дер Ляйен, Кристин Лагард, Камала Харрис, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Forbes
Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes

Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes.
Согласно списку, опубликованному на сайте журнала, вторую строку в рейтинге занимает глава ЕЦБ Кристин Лагард, в тройку наиболее влиятельных женщин вошла также вице-президент США Камала Харрис, за ней следуют премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.
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Глава минфина США Джанет Йеллен занимает 27-е место в рейтинге, американская актриса, телеведущая Опра Уинфри - 31-е, американская певица Бейонсе находится на 36-м месте. Замыкает список из 100 позиций кукла Барби.
Как отмечает Forbes, рейтинг влияния составлен на основе таких параметров, как богатство, медийность, воздействие на общественное мнение и сферы влияния.
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В миреСШАИталияУрсула фон дер ЛяйенКристин ЛагардКамала ХаррисЕврокомиссияЕвропейский центральный банкForbes
 
 
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