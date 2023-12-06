https://ria.ru/20231206/zhenschiny-1914138177.html

Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes

Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes - РИА Новости, 06.12.2023

Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг влиятельных женщин Forbes

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:30

2023-12-06T15:30

2023-12-06T15:30

в мире

сша

италия

урсула фон дер ляйен

кристин лагард

камала харрис

еврокомиссия

европейский центральный банк

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. Согласно списку, опубликованному на сайте журнала, вторую строку в рейтинге занимает глава ЕЦБ Кристин Лагард, в тройку наиболее влиятельных женщин вошла также вице-президент США Камала Харрис, за ней следуют премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт. Глава минфина США Джанет Йеллен занимает 27-е место в рейтинге, американская актриса, телеведущая Опра Уинфри - 31-е, американская певица Бейонсе находится на 36-м месте. Замыкает список из 100 позиций кукла Барби. Как отмечает Forbes, рейтинг влияния составлен на основе таких параметров, как богатство, медийность, воздействие на общественное мнение и сферы влияния.

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html

сша

италия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, италия, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, камала харрис, еврокомиссия, европейский центральный банк, forbes