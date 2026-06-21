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На Западе забили тревогу после слов Медведева и Ушакова об Украине - РИА Новости, 21.06.2026
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21:04 21.06.2026 (обновлено: 21:09 21.06.2026)
На Западе забили тревогу после слов Медведева и Ушакова об Украине

Мема: слова Медведева и Ушакова об Украине говорят о резкой смене позиции РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последние заявления Дмитрия Медведева и Юрия Ушакова об Украине указывают на резкую смену позиции Москвы, отметил финский политик Армандо Мема.
  • Мема считает, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы на саммите G7 европейцы придерживались подхода, стремящегося к дипломатии.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Недавние высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и помощника президента России Юрия Ушакова об Украине указывают на резкую смену позиции Москвы, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"В последнее время риторика Москвы резко изменилась. <…> Таким образом, это сильно отличается от того, что прогнозирует Урсула фон дер Ляйен: мы увидим эскалацию конфликта с новыми ответными мерами", — написал он в социальной сети X.
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