Краткий пересказ от РИА ИИ
- Последние заявления Дмитрия Медведева и Юрия Ушакова об Украине указывают на резкую смену позиции Москвы, отметил финский политик Армандо Мема.
- Мема считает, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы на саммите G7 европейцы придерживались подхода, стремящегося к дипломатии.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Недавние высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и помощника президента России Юрия Ушакова об Украине указывают на резкую смену позиции Москвы, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"В последнее время риторика Москвы резко изменилась. <…> Таким образом, это сильно отличается от того, что прогнозирует Урсула фон дер Ляйен: мы увидим эскалацию конфликта с новыми ответными мерами", — написал он в социальной сети X.
По мнению политика, этого можно было избежать, если бы на саммите G7 европейцы придерживались другого подхода, стремясь к дипломатии, а не эскалации.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже по украинскому конфликту, а победы.