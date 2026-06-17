Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болгария выступает против некоторых положений новых санкций ЕС против России.
- 21-й пакет санкций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Болгария выступает против некоторых положений нового пакета санкций ЕС против России, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел.
"По словам двух дипломатов, Болгария дала понять, что выступает против некоторых положений 21-го пакета санкций ЕС против России", - говорится в сообщении издания.
При этом Politico не уточняет, против каких именно положений нового санкционного пакета ЕС выступает Болгария.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.