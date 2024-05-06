https://ria.ru/20240506/evropa-1943504917.html

Обвинения серьезные. Руководство Европы отдадут под суд

Обвинения серьезные. Руководство Европы отдадут под суд - РИА Новости, 06.05.2024

Обвинения серьезные. Руководство Европы отдадут под суд

Во властных структурах ЕС грядут перестановки. Дело не только в плановых выборах в Европарламент, но и во вспыхнувшем с новой силой скандале вокруг Урсулы фон... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:05

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_0:95:3088:1832_1920x0_80_0_0_1f450ac8724c652523d49f8fb3b190e7.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Во властных структурах ЕС грядут перестановки. Дело не только в плановых выборах в Европарламент, но и во вспыхнувшем с новой силой скандале вокруг Урсулы фон дер Ляйен. Ее подозревают ни много ни мало в коррупции. О сути претензий к главе Еврокомиссии и ее шансах удержаться на посту — в материале РИА Новости.Давняя историяВ апреле 2021 года в The New York Times опубликовали результаты расследования того, как Урсула фон дер Ляйен боролась с пандемией коронавируса.По данным журналистов, в феврале 2021-го, когда AstraZeneca — крупнейший поставщик противоковидных вакцин в ЕС — сообщил о проблемах с производством, глава Еврокомиссии в частном порядке вступила в переписку с Альбертом Бурлой, исполнительным директором компании Pfizer. Договорились о закупке 1,8 миллиарда доз препарата на 20 миллиардов евро — в обход официальных структур ЕС.История, которую в СМИ окрестили Pfizergate, получила продолжение. Фон дер Ляйен, как выяснилось, перестраховалась. И в итоге часть вакцин пришлось утилизировать — за ненадобностью и из-за истечения срока годности. Это обошлось ЕС в четыре миллиарда евро. В январе 2022 года журналист netzpolitik.org Александр Фант потребовал обнародовать переписку фон дер Ляйен с Бурлой. Получил отказ.Позднее к делу подключилась европейский омбудсмен Эмили О'Рейли. По ее сведениям, комиссия даже не обратилась по поводу запроса Фанта в офис фон дер Ляйен. В феврале 2023-го репортеры NYT подали в Европейский суд иск на ЕК.Обвинения и процессыВ апреле 2023-го сотрудник бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Бальдан, специализирующийся на торговых отношениях ЕС с Китаем, обратился в суд Льежа с обвинениями главы ЕК в "узурпации полномочий", "уничтожении государственных документов", "незаконных действиях, обогащении и коррупции".К нему присоединились несколько частных лиц и организаций. Поддержали правительства Венгрии и Польши (но не нынешний кабмин).Дело переправили Европейской прокуратуре (EPPO), занимающейся случаями нанесения ущерба бюджету ЕС. Но процесс продвигается медленно. Во-первых, в ЕК по-прежнему не хотят публиковать детали переписки с Бурлой. Во-вторых, возникли противоречия с EPPO. Суд Льежа, принявший иск от Бальдана, настаивает на том, что дело должно и рассматриваться в Бельгии.В ЕК попытались вступиться за фон дер Ляйен. В марте еврокомиссар по здравоохранению и правам потребителей Стелла Кириакидес заявила: "Участники ЕС — законные владельцы вакцин от COVID-19. <…> Они несут ответственность за управление своими национальными запасами. Поэтому ЕК не в состоянии предоставить данные о количестве препаратов и связанных с ними затратах".Сама фон дер Ляйен всячески дистанцируется от скандала. "То, что требуется, уже сказано. Ждем результатов", — ответила она на вопрос о таинственной переписке с Бурлой.EPPO все же заменила бельгийских прокуроров в деле о "вмешательстве в государственные функции, уничтожении SMS, коррупции и конфликте интересов". Это уголовные преступления, но обвинений пока никому не предъявили.Что дальше?На 17 мая суд Льежа назначил заседание, чтобы окончательно решить, кто именно продолжит расследование. Не исключен вариант двух параллельных процессов — и в Бельгии, и на уровне EPPO.Фон дер Ляйен между тем успела угодить в другую неприятную историю. В начале года она назначила спецпредставителем ЕК по малым и средним предприятиям Маркуса Пипера. В Еврокомиссии сочли это решение ошибочным, предложив рассмотреть более компетентных кандидатов.Пипер в середине апреля, незадолго до вступления в должность, сам отказался от нее. Но это не спасло фон дер Ляйен от обвинений в пристрастности и фаворитизме. Ее выдвиженец — член Христианско-демократического союза, в котором состоит и глава ЕК.На фоне этих Pfizergate и Pipergate все острее вопрос переизбрания председателя ЕК на второй срок. В июне состоятся очередные выборы в Европарламент — по их итогам партиям предстоит договариваться о распределении ключевых постов, в том числе в ЕК. Еще недавно фон дер Ляйен казалась безальтернативным претендентом. Сама она настроена амбициозно, твердит о "страсти к Европе". Но в Брюсселе идут разговоры о замене."Если и есть потенциальный победитель, так это крайне правые", — считает Жига Фактор, замдиректора Института европейской политики в Праге. Консерваторам легче продвигать евроскептический нарратив, упрекая высокопоставленных чиновников вроде фон дер Ляйен в несоблюдении их собственных правил. "И они могут еще раз подчеркнуть, что это ЕС на самом деле — "плохой парень", а национальным правительствам следует предоставить больше власти", — добавляет эксперт.Глава ЕК, видимо, принимает в расчет эти риски — неспроста на днях выразила готовность сотрудничать с ультраправой партией премьера Италии Джорджи Мелони и консерваторами в целом. Однако это уже вряд ли поможет: фигура фон дер Ляйен стала слишком токсичной. Евроскептики и без нее рассчитывают на успех летом, а любое сближение с официальным Брюсселем опасно для них потерей авторитета среди избирателей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия